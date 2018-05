La palabra mal escrita que más buscan los dominicanos en el DRAE

Ya habrán notado que estoy fiebrando con mi nuevo juguete: la plataforma Enclave RAE; y no me resisto a contarles lo que voy encontrando a mi paso. Hoy he querido saber qué palabras consultan los usuarios dominicanos de la versión electrónica del Diccionario de la lengua española, esas cosas que solo nos permiten las nuevas tecnologías.

Me he detenido a curiosear precisamente en las consultas de palabras que no están incluidas en el diccionario; esas consultas a las que la RAE nos responde: «La palabra xxx no está en registrada en el Diccionario».

Las más abundantes son las búsquedas fallidas debidas a errores ortográficos. Un par de ejemplos. Las palabras fácil o resiliencia están incluidas en el DLE, pero si cuando hacemos la consulta olvidamos la tilde o escribimos *resilencia, el buscador del Diccionario nos contesta que no está registrada y nos propone la palabra correcta. Por cierto, *facil es la palabra mal escrita más buscada en la República Dominicana en lo que va de año; hasta 9339 veces.

Las más curiosas son las búsquedas de palabras que no están en el diccionario. Entre las más buscadas este año se nota cuál es el tema más en boga: sororidad (6469 consultas), hembrismo (5100 consultas) o feminazi (3049 consultas). Las búsquedas de nombres de marcas comerciales como Google (4795 consultas) o Facebook (2637 consultas) delatan que todavía no sabemos qué podemos encontrar en un diccionario.

Para una próxima Eñe les prometo que revisaremos las palabras que sí están en el diccionario más buscadas por los hablantes dominicanos. Les aseguro que nos deparará sorpresas, algunas razonables, otras inexplicables. Las palabras siempre nos interesan; los hablantes también.