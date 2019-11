$!Evaristo Marte y “Royalty Dance Crew”: Los primeros finalistas de DGT

Detrás de los participantes de Dominicana’s Got Talent se esconden muchos sacrificios, horas extenuantes de ensayos y las ganas de sobresalir en un ambiente artístico que es complicado, incluso para los artistas consagrados.

Evaristo, el más votado

Para el novel cantante ser el más votado de una semifinal, en donde había grandes favoritos como la cantante lírica Delhis Quezada es más que un honor, así lo refirió durante el conversatorio tras la final.

“Ser uno de los más votados de este programa es algo que no tiene precio. No lo esperaba, la verdad que fue una sorpresa para mí, sobre todo porque había tanto talento bueno, no lo esperaba”, señaló el cantante tropical.

Tras ganar, señala que no tuvo tiempo de llamar a nadie, “entregué mi teléfono a alguien, pero la primera llamada que recibí fue la de mi madre”, sentenció.

De sus actos, el joven que se considera la nueva cara del género salsa, señala que el de la semifinal fue su favorito. Allí estuvo acompañado de un grupo de bailarinas y de un montaje digno de la etapa culminante del show.