Kylie Jenner da luz a su segundo hijo con Travis Scott

La joven empresaria y modelo ha anunciado que ya ha dado a luz a segundo hijo con el rapero Travis Scott a través de su cuneta de Instagram. Ahí la madre de 24 años ha compartido una imagen en blanco y negro en la que se puede ver la pequeña mano del bebé y que está acompañada por la fecha de su nacimiento, “2/2/22”. La pareja ya tiene una hija, Stormi Webster, quien nació en febrero del 2018 y quien había celebrado su cuarto cumpleaños el día anterior.





Jenner y Scott, quienes ya habían anunciado el embarazo a los medios en septiembre del 2021, confirmaron oficialmente su noviazgo en el 2017 después de que fueron vistos juntos en el Festival de Coachella. Las noticias del segundo embarazo fueron una sorpresa para todos, ya que Travis y Kylie han terminado y reiniciado su relación en varias ocasiones. Asimismo, a pesar de que en este embarazo Kylie ha protegido más la intimidad de su familia, hace unos meses compartió con sus seguidores imágenes del baby shower de su segundo hijo.

Kylie Jenner es fundadora y propietaria de la empresa de cosméticos Kylie Cosmetics y desde los diez años ha participado junto al resto de su familia en la serie de telerrealidad “Keeping Up with the Kardashians”.