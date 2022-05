Así lució Francisca en la fiesta previo a su boda con Francesco Zampogna

La presentadora de televisión, Francisca, se casará este viernes 6 de mayo por la iglesia con su pareja y padre de su hijo Gennaro, Francesco Zampogna en una boda en Casa de Campo, en La Romana.

Desde ya la ex Nuestra Belleza Latina comenzó a celebrar con su familia y amigos más cercanos en la zona este.

De acuerdo con fotografías publicadas por el estilista español Jomary Goyso, para la fiesta previa a la boda la famosa dominicana lució un vestido tipo enterizo de color rojo diseñado por la maestra Giannina Azar.

Según informa People en Español en conversación con la denominada 'maestra', se trata de un jumpsuit rojo con el que ella recibió a todos sus invitados el primer día.

"Es bellísimo, con cola. Viene siendo como un traje de novia, pero rojo", contó la diseñadora dominicana. "Viene todo bordado [en la parte de arriba] en cristalería de Swarovsky [y] cristales checos. Viene con el escote berta, con los hombros al descubierto y el jumpsuit [tiene] una gran cola también con bordados", detalló a la revista.

La pieza roja fue hecha en ciberlina de seda. Jomari Goyso, quien fue el encargado del estilismo de la novia. "Para diferencia de las novias que se visten de blanco todo el tiempo, yo solo voy a vestir de blanco cuando esté caminando hacia Francesco en la iglesia. El vestido [del jueves] es rojo", dijo a People en Español Francisca.

"El día de la boda me quedo con uno más corto ya para la fiesta, para divertirme y deschongarme. El tercer vestido es de la tienda dominicana Bride to be y está bajo la dirección del criollo Carlos Martínez", agregó.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/06/un-florero-con-rosas-rojas-cd8ea83f.jpg El vestido que usó Francisca este jueves diseñado por Giannina Azar. (PEOPLE EN ESPAÑOL)

Sobre su boda, la famosa reveló en el programa que conduce dijo que la ceremonia será celebrada en La Romana en la fecha señalada. A principios del mes de abril, Francisca estuvo en el país junto a su pareja y su hijo, donde ultimaban todos los detalles de la gran celebración.

Luego de cancelar su matrimonio que se celebraría en un castillo de la Toscana en Italia, debido a la pandemia del COVID-19, Francisca y Zampogna, retomaron los planes de boda y en febrero pasado anunciaron que lo harían por la iglesia en la República Dominicana.

“De Italia nos vamos a República Dominicana. Es mi tierra, es muy especial, gran parte de mi familia estará, y es mucho más fácil de mi lado casarme en Dominicana, es la tierra que me vio nacer, donde hay mucha gente que me quiere y me adora. Dios hizo que el lugar donde me casara fuera mi tierra", dijo la dominicana al hacer el anuncio en febrero.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/06/un-grupo-de-personas-disfrazadas-posando-5e3c641e.jpg Francisca, su madre Divina Montero y Francesco Zampogna. (INSTAGRAM)