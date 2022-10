¡Sigue el escándalo! Khloé Kardashian arremete contra Kanye West y defiende a Kim

Kanye West sigue en el centro del candelero. No bastó con ser criticado por la modelo Gigi Hadid luego de promover en el desfile de moda de la temporada 9 de Yeezy las camisetas con la frases "White lives matter" (Las vidas blancas importan), una critica al "Black lives matter" (Las vidas negras importan).

Ahora el "lío" está dentro de su propia familia, pues la empresaria y celebridad Khloé Kardashian arremetió contra su excuñado y salió en defensa de su hermana Kim.

Kanye se justifica

A raíz del polémico desfile, el rapero de "Runaway" publicó en Instagram el 5 de octubre su disgusto con las celebridades que "intervinieron" con sus críticas sobre su nueva línea.

Kanye alegó que esas figuras no mostraron su apoyo cuando no podía ver North (9), Saint (6), Chicago (4) y Psalm (3), sus hijos con su ex Kim Kardashian.

Esto motivó a que Khloé entre en este nuevo capítulo pidiéndole que deje de hablar de la estrella de "Keeping up with the Kardashian".

"Ye, te amo", comentó la fundadora de Good American en su publicación. "No quiero hacer esto en las redes sociales, pero TÚ lo sigues trayendo aquí. Eres el padre de mis sobrinos y estoy tratando de ser respetuosa, pero por favor DEJA de derribar a Kimberly y usar a nuestra familia cuando quieres desviar el tema".

Ella continuó, "Sabes exactamente dónde están tus hijos en todo momento y TÚ querías cumpleaños separados. He visto todos los mensajes de texto para probarlo. Y cuando cambiaste de opinión y quisiste asistir, viniste".

Kanye volvió a responderle, esta vez diciendo que ella está mintiendo y que "básicamente secuestraron a Chicago de su propio cumpleaños y que la niña recordará que su padre no estuvo ahí", entre otras cosas.

Antes de este nuevo pleito mediático el intérprete de "Famous" se disculpó recientemente con Kim por "cualquier estrés que haya causado" en el año posterior a su separación durante una entrevista el 22 de septiembre.

El músico también habló sobre su dinámica de paternidad compartida con el podcast Mind Full, seis días antes de su disculpa, y agregó que trata de ayudar a Kim en todo lo que puede, ya que ella "cría a los niños el 80 por ciento del tiempo", lo cual es un tema de conversación que Khloé usó para concluir su declaración debajo de la publicación de Kanye, recoge el medio E! News.

A continuación, la polémica:

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/06/texto-carta-cab137c0.jpg Los dimes y diretes entre Khloe Kardashian y Kanye West. (FUENTE EXTERNA)

Gigi Hadid lo ataca

"Eres un bully", la modelo Gigi Hadid explotó contra Kanye West luego del desfile. En tanto que el actor Jaden Smith también criticó el desfile e incluso salió del show al ver las polémicas playeras.

Hadid no ocultó su desagrado en contra de múltiple ganador del Grammy y defiende a la periodista Gabriella-Karefa Johnson.

Hadid se refirió a Kanye West como un bully (persona que se burla) después de que explotara contra la editora de moda Gabriella-Karefa Johnson en una serie de publicaciones de Instagram.

Reseña la revista Elle México que la periodista Gabriella-Karefa Johnson llamó a la polémica prenda un "acto indefendible" y señaló que si lo que Kanye quería era señalar un futuro distópico, no fue así. "No fue, no aterrizó. Fue profundamente ofensivo, violento y peligroso", escribió la periodista desde sus historias de Instagram.

Kanye no se quedó callado y respondió compartiendo fotos de ella en su cuenta de Instagram criticando su estilo.

"Desearías tener un porcentaje de su intelecto. No tienes idea, jaja... Si en realidad hay un punto a cualquiera de tus mi*rdas. Ella podría ser la única persona que podría salvarte. ¿Como si el "honor" de ser invitado a tu programa evitara que alguien de su opinión? Lol. Eres un bully y una broma", escribió la famosa modelo en contra de Kanye.

Gigi es amiga de la periodista que escribe de moda.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/06/interfaz-de-usuario-grafica-texto-aplicacion-4770268c.jpg El mensaje de Gigi Hadid en contra de Kanye. (FUENTE EXTERNA)