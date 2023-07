La modelo de de 5' 3" de estatura que quiere ser Miss RD Universo

La comunicadora María Vargas asegura que no le teme a los retos, por eso, pese a su baja estatura, 5 pies 3 pulgadas, compite por la corona del concurso de belleza Miss República Dominicana Universo, que se caracteriza por seleccionar a chicas más altas.

Por segunda oportunidad se ha propuesto ser reina del concurso de belleza más importante que tiene el país, para el cual asegura vía un comunicado de prensa que "se ha preparado de la mano de figuras tan trascendentes como la exreina de belleza rusa-canadiense, Natalie Glebova, ex Miss Universo, entre otras".

"Decidí participar para servir de inspiración de aquellas chicas y chicos, que al igual que yo, son de baja estatura y están bien preparados en todo el sentido de la palabra, pero sienten el temor de dar el paso. El mensaje que quiero transmitir es que no importa el tamaño, lo único importante es que sientas en el corazón que puedes hacerlo", explicó la representante de la provincia Duarte.

Recordó que, en los concursos de belleza, en especial el Miss Universo, no es un certamen de "top model", sino como su nombre lo indica, de belleza, donde no miden estatura ni peso, sino, nivel intelectual, causas sociales y que pueda representar a una comunidad.

"Este año estoy muy segura de mí porque tengo años de experiencia, preparación, no solo para ganar el Miss República, sino también el Miss Universo porque he estudiado el concurso y a sus reinas", sostuvo la candidata de 27 años, al decir que superó la etapa de no estar conforme con su baja estatura.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/04/066f60c4-f8b2-4d5e-9d41-74613cd5d3d7-113ec800.jpg

Vargas, además, resaltó el apoyo familiar en cualquier proyecto a emprender y la disciplina para poder alcanzar el éxito.

En otro orden, recientemente la modelo sostuvo una reunión con las autoridades de San Francisco de Macorís, quienes le ofrecieron su apoyo, y en eseñal del mismo, le colocaron la banda y corona de reina.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/04/5ae1f80d-1d79-4164-b9df-3ee13db6a2f5-8ebd3058.jpg

Entre las personalidades que estuvieron presentes están la directora provincia Duarte del Plan Social de la Presidencia, Xiomara Hernández y la regidora Sonia María.

Además, Miguel "Guelo" Paulino, director provincial de cultura; Omar Javier, director de cultura del ayuntamiento de SFM y el regidor Luis Lanyoma, entre otros.