No solo José Luis Perales: estos famosos tuvieron que desmentir su muerte

Este lunes corrió como pólvora en las redes sociales la falsa muerte del afamado cantautor español José Luis Perales, de 78 años.

Como era de esperarse por la trascendencia del artista, fueron cientos las personas que comenzaron a externar su pesar y a poner versos de sus canciones.

Tuvo el propio Perales que salir a desmentir su muerte, noticia que le llegó cuando estaba cenando en un restaurante en Londres con su familia. "De repente nos encontramos con que alguien, de muy mala idea, ha dicho que me he muerto. Y la verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca".

Más temprano, Diario Libre habló con el empresario artístico César Suárez, quien negó la noticia. "Desmiento categóricamente el fallecimiento de José Luis Perales. En este momento él se encuentra en Londres disfrutando de unas vacaciones junto a su familia. Me comuniqué con ellos hace unos instantes y a esta hora están cenando en un restaurante, eso es totalmente falso", afirmó Suárez.

Pero no solo el artista de "Un velero llamado libertad" ha tenido que salir al frente de los fake news sobre su fallecimiento que muchos hacen imitando a periódicos veraces. La lista incluye a famosos como Don Francisco, nuestra Fefita la Grande, José Luis Rodríguez "El Puma", Ricardo Arjona, Ricky Martin y hasta el propio Daddy Yankee.

CL: ¡Ante los rumores... os mandamos un saludo enorme desde Londres! pic.twitter.com/dKTJUFccok — José Luis Perales (@PeralesOficial) August 7, 2023

Fefita la Grande

La "Gran Soberana", Fefita la Grande, no se ha escapado de los memes sobre su edad e incluso ha compartido con humor algunos de que ella estaba viva en la época de Colón porque, tal y como ha dicho, "Viejo es el viento y sopla".

Pero uno que no le gustó e hizo un llamado con tristeza e indignación en las redes sociales fue cuando se burlaron de su muerte. A esos creadores de fake news les dejó saber que tiene familia.

Me he tomado unos días viendo este meme y analizando cada punto y saben algo; hay cosa que es mejor a veces ni decirla, mucho menos mencionarla. ¿Cómo es posible que en una mente humana pueda haber tanta maldad para hacer este tipo de meme? ¡De por Dios! Saben las personas que me han llamado para preguntarme por mi salud y les recuerdo que tengo familia por favor ???? así no, no hagan este tipo de memes con maldad", escribió en instagram Manuela Josefa Cabrera, verdadero nombre de Fefita en el año 2019.

Don Francisco

No ha sido una ni dos veces que al veterano presentador chileno Don Francisco le han puesto una foto en blanco y negro con un lazo, principalmente cuando muere una figura prominente de la música y la actuación.

La noticia sobre la muerte del conductor del desaparecido programa "Sabado gigante" corrió por las redes sociales en noviembre del 2013, pero él subió de inmediato una foto suya aclarando que estaba bien.

José Luis Rodríguez "El Puma"

En septiembre del 2022, un día después de que un canal de Youtube que sube contenido fake difundiera la supuesta muerte del cantante José Luis Rodríguez El Puma, el productor de eventos del artista en Chile, Claudio Castro, desmintió la información y anunció que el venezolano se presentaría en septiembre en el Movistar Arena de ese país.

Daddy Yankee

En 2015, unos bromistas multiplicaron que un "derrame cerebral" al leer una partitura habría sido la causa de la muerte del denominado "Big Boss" y luego, hubo otra noticia de que sufrió un accidente de tránsito. Ambos desmentidos.

Luis Miguel

En 2014 en la red social de Twitter anunciaron la muerte del "Sol de México", dijeron la causa y hasta de la hora de su fallecimiento. Noticia que claramente fue desmentida. Casi una década después, el cantante se encuentra arrancando su gira de conciertos por Latinoamérica.

Ricky Martin

"Desde el cielo", así respondió el cantante boricua Ricky Martin cuando circuló a nivel mundial que había muerto en 2015.

Ricardo Arjona

También con base en el humor, en un año y medio entre 2012 y 2013, al cantautor guatemalteco Ricardo Arjona lo mataron tres veces. En una de ellas, el cantautor jocosamente respondió: "No estaba muerto, estaba de parranda". En otra publicación, dijo: "Pescando, sigo pescando, ¿qué no puede uno escaparse un rato del mundo sin morir? Un abrazo a todos".

Justin Bieber

En 2010 y en 2018 circularon sendos rumores de la supuesta muerte del ídolo de las "Beliebers", el primero en un asesinato y el segundo en un accidente de tránsito. Noticias negadas al instante.

Y así, más famosos han sido víctimas de las noticias falsas en los últimos años como la actriz mexicana Florinda Meza, la presentadora Cristina Saralegui, los cantantes David Bisbal, David Bustamante, Miley Cirus, Jackie Chan y otros tantos.