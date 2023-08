El imperio de las Kardashian

No cabe duda de que el efecto Kardashian existe y es que esta familia es una de las más conocidas y seguidas en todo el mundo.

Su fama se remonta al exitoso “reality” “Keeping Up with the Kardashians”, que debutó en 2007 en Estados Unidos y que catapultó a Kim, Kourtney, Khloé, Kendall y Kylie al estrellato global. Sin embargo, su popularidad no se ha estancado en las pantallas, por el contrario, han sabido capitalizarla en el ámbito digital.

Las redes sociales han sido el escenario perfecto para el clan, quienes han dominado plataformas como Instagram y Twitter. Millones de seguidores se han convertido en espectadores ávidos de su estilo de vida lujoso, su moda impecable y sus apariciones públicas.

Cada publicación de alguna de las hermanas en Instagram se convierte en un fenómeno viral instantáneo, con “likes” y comentarios en cuestión de horas. Hablando de datos, las cinco hermanas entran en el top 20 de las celebridades más seguidas en Instagram.

La menor, Kylie Jenner, se encuentra en el cuarto puesto con 397M de seguidores, seguida por Kim en octavo puesto con 362M, Khloé décima con 311M, Kendall en el puesto número doce con 293M y, por último, la mayor de todas, Kourtney, en decimoctavo puesto con 223M de seguidores.

Pero el impacto de las Kardashian en las redes sociales no ha estado exento de controversia. A menudo han sido criticadas por promover una imagen excesivamente superficial y materialista, así como por la exagerada atención mediática que reciben. Sin embargo, también han sido defensoras de causas sociales y han utilizado su plataforma para defender temas importantes, como la reforma de la justicia penal y los derechos de las minorías. “Utilizan las redes como vía promocional, con la credibilidad que genera que sea (o parezca) todo de su propia cosecha”, afirma la experta en redes sociales Beatriz Tabarés.

Los números

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/22/550116743282-1b307507.jpg

Tal y como apunta el análisis realizado en julio de 2021 por Hopper HQ, la aplicación líder en gestión de redes sociales en el mundo, Kylie Jenner, por cada uno de los “post” que pone, le pagan aproximadamente 1,49 millones de dólares, es decir, 1,26 millones de euros, que hace que posea una fortuna de unos 620 millones de dólares (527,05 millones de euros). Por otro lado, Kim Kardashian reporta una media de 1,42 millones de dólares (1,2 millones de euros) por cada “post2 que le patrocinan. Kendall Jenner hace que cada publicación patrocinada valga, aproximadamente, unos 1,05 millones de dólares, unos casi un millón de euros.

De los 20 “posts” de Instagram con más “likes” de la historia, siete son de Kylie, hermana cuya influencia en redes es incluso más poderosa que la de Kim. Cuando en mayo de 2015 admitió que usaba rellenos cosméticos tras subir unas imágenes con los labios excesivamente grandes, la demanda de estos inyectables aumentó en un 70%.

“Publican casi a diario, poniendo atención en su día a día, que saben que es lo que sus fans quieren ver, como si fuesen testigos de un diario, de ese `reality” en formato red social´¨, afirma la experta en RRSS. En febrero de 2018, un tuit de la “celeb” anunciando que dejaba para siempre Snapchat restó de un plumazo 1.300 millones de dólares del valor de mercado de la compañía.

Fue en 2015 cuando la pequeña de las Jenner impulsó el #KylieJennerChallenge, un reto que se hizo mundialmente viral y que consistía en introducir los labios en un vaso pequeño y succionar con el fin de conseguir unos labios más carnosos, esta práctica dio como resultado miles de participantes además de la invención de un producto por y para esto.

La mayoría de momentos virales que hemos vivido en Instagram a lo largo de la década procedieron de ellas: la portada Break the Internet de Kim en la revista Paper, el “post” del pelo de Kendall o la primera foto de Kylie con su hija Stormi, el “post” con más “likes” de la historia.

Los cánones de belleza

Desde las curvas hasta una delgadez extrema, no han sido pocas las transformaciones por las que las reinas de los “realities” han pasado en los últimos años.

Para Beatriz Tabarés “la aparición de Kim Kardashian con el vestido de Marilyn Monroe en la gala MET, especialmente delgada para su constitución física habitual, hizo disparar las alarmas en los medios de comunicación que consideraban que era una primera señal de que la era `curvy´ podría estar llegando a su fin”.

En medio de la lucha por la visibilidad de los cuerpos normativos y la belleza en su versión más natural, esta familia viene para irrumpir tanto esfuerzo con su belleza hecha a golpe de bisturí, o en otros casos, con los famosos filtros. Algo que no solo no pasa desapercibido, sino que Paul Nassif, cirujano, presentador de “Botched” (el show de cirugías de E! Entertainment) y amigo de Kris Jenner, madre y mánager de estas famosas, explicó: “Lo que han logrado es algo súper poderoso, ya que las mujeres ahora lo único que quieren es tener sus bustos, sus caderas y sus labios, algo que vienen pidiendo directamente como `el efecto Kardashian´”.

Estas no solo se limitan a compartir momentos cotidianos o promocionar sus marcas de moda y maquillaje. Las Kardashian han entendido cómo humanizar su imagen y conectarse con su audiencia a través de la sinceridad. Hace unos meses, Kylie Jenner recibía un aluvión de críticas por negarse a reconocer que se había sometido a alguna cirugía estética. En esta ocasión, la celebridad ha decidido dar un paso más en su aceptación de la belleza natural, reconociendo, incluso, que ya no edita ninguno de sus “posts” de Instagram. "Siento que ejercemos una gran influencia y, sin embargo, ¿qué estamos haciendo con ese poder?", se preguntaba Jenner. Las hermanas comparten detalles sobre sus vidas personales creando una conexión emocional con sus seguidores que va más allá de la admiración superficial.

En 2015, Kylie acumuló millones de “likes” en su página de Instagram, cargada siempre de selfis con ropa deportiva como en los mejores sueños de marketing de cualquier marca atlética.

Desde que asistiera a su primera Gala Met en 2013 hasta el encorsetado vestido de Thierry Mugler que se enfundó para la de 2019, Kim ha ido aumentando su credibilidad hasta convertirse en la mayor “influencer” de moda de los últimos diez años.

“Se han convertido en iconos globales, especialmente Kim, que sí es capaz de cambiar tendencias con una aparición o una imagen viral”, asegura Beatriz Tabarés. Tanto es así que el aumento del 45% que experimentaron las búsquedas online de lencería compresora en septiembre de 2019 vino marcado, según “Lyst”, por el lanzamiento de “Skims”, su línea de prendas moldeadoras inspiradas en la silueta reloj de arena. Además, con el lanzamiento de sus líneas “KKW Beauty” y “KKW Fragrance”, la Kardashian ganó 72 millones de dólares tan sólo en los seis primeros meses de 2019.

Por Pilar Martín