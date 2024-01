Selena Gómez acepta sus cambios físicos: "Nunca voy a volver a lucir así"

La cantante y actriz Selena Gómez reconoce que su cuerpo ha cambiado con los años, como todo el mundo, y deja claro que no es "perfecta".

En su mensaje, la cantante dice aceptarse como es. Selena, que ahora tiene 31 años publicó una imagen en bikini del año 2013 en la que lucía delgada.

Y otra recientemente, donde ha ganado más peso, algo que ha llamado la atención en sus recientes apariciones en las alfombras rojas como los Globos de Oro.

"Nunca voy a volver a lucir así", dijo sobre como se veía hace una década.

La imagen de Selena Gómez en bikini en el año 2013. (INSTAGRAM)

Esta imagen fue contrastada con una de 2023, donde Selena se ve de espaldas saliendo del agua durante unas vacaciones en México. Con 10 años de diferencia entre ambas fotografías, el cambio es notorio, pero Gomez reiteró que se siente feliz de ser la persona que es hoy en día, aprendiendo a amar su apariencia física actual.

"No soy perfecta pero estoy orgullosa de quien soy... A veces olvido que está bien ser yo misma", escribió la protagonista de Only Murders in the Building.

La imagen reciente publicada por Selena Gómez en bikini. (INSTAGRAM)

A pesar de su cambio físico, Selena reiteró que se siente orgullosa de la persona que es hoy en día.

Selena Gomez no ha tenido reparo en hablar sobre su diagnóstico de lupus y su viaje en la salud mental, yendo ambas situaciones de la mano con su apariencia física y las constantes críticas de la prensa y las redes sociales. En este contexto, Selena se ha convertido en una defensora del movimiento conocido como "body positive", además de tener una actitud más asertiva con los comentarios que llega a recibir.

Refiere Infobae que en febrero del año pasado, Selena confrontó nuevamente los comentarios de su aumento de peso, revelando que la medicación para el lupus ha generado estragos en su cuerpo. Gomez reiteró que estos medicamentos la hacen retener líquidos, pero destacó que su salud es más importante que los efectos secundarios menores, afirmando que los medicamentos son esenciales para su bienestar.

Selena Gómez ha sido constantemente criticada por su peso, el cual se ha visto afectado por el padecimiento de lupus que le fue diagnosticado en 2015.

No obstante, el acoso que Selena ha recibido ha causado muchos estragos en su salud mental. Selena compartió en la docuserie de Apple TV+, "Dear...", que las opiniones negativas la impactaban más profundamente de lo que llegó a admitir.

"Me conectaba a Internet, colgaba una foto mía y decía: ´No importa. No acepto lo que están diciendo´. Mientras tanto, estaba en la habitación publicando y llorando a lágrima viva porque nadie merece oír esas cosas", aseguró la celebridad que en varias ocasiones ha cerrado sus redes sociales en un esfuerzo por escapar del acoso que ha recibido a lo largo de su carrera.