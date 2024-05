Jason Momoa presume su amor con Adria Arjona, la hija del cantautor Ricardo Arjona

El actor y director Jason Momoa y la también actriz Adria Arjona, la hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona son novios.

La revelación la hizo la estrella de Aquaman en su cuenta de Instagram en una serie de fotografías donde luce acaramelado con Adria durante un viaje a Japón con unos amigos.

A la hija del intérprete de "Mujeres" la nombra como "mi amor". En otra imagen se están abrazando y en una tercera estallan de la risa. También cenaban con amigos en un restaurante japonés.

Viaje a Japón

"Japón, eres un sueño hecho realidad, me dejaste boquiabierto", subtituló la publicación. "Estamos muy agradecidos por todos los que abrieron sus hogares, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura con mi amor".

El actor de la serie 'Game Of Thrones' estaba en Asia filmando su serie de motocicletas con Harley-Davidson, "On the Roam".

El actor de "Aquaman", de 44 años apuesta al amor con la estrella de "Hit Man", de 32 años.

En enero del 2024, la actriz Liza Bonet puso fin oficialmente a su relación con Jason Momoa al solicitar el divorcio.

En la documentación presentada, Bonet indica que la fecha de separación es el 7 de octubre de 2020, lo que implica que estuvieron separados por un tiempo. La pareja se casó en 2017, por lo que disfrutaron aproximadamente de tres años de matrimonio y procrearon dos hijos, Lola y Nakoa-Wolf, Bonet.