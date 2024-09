Justin Timberlake y otros famosos que fueron arrestados por DUI

El cantante estadounidense Justin Timberlake se declaró culpable este viernes ante un tribunal de Nueva York de haber conducido bajo los efectos del alcohol cuando fue detenido en el mes de junio.

La estrella estadounidense del pop, que evita así la pena de cárcel gracias al acuerdo con la fiscalía aprobado por el juez, pagará una multa de 500 dólares, hará 25 horas de servicio comunitario y grabará un anuncio de concienciación pública.

El intérprete de «Mirrors» se declaró no culpable en una primera fase del proceso, pero cambió de postura debido a que admitir los hechos le supone una reducción de la pena original, que era de un año de cárcel más una multa de 2.500 dólares.

Aunque, eso sí, se le suspenderá su permiso de conducir emitido por el estado de Nueva York durante 90 días.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/13/justin-timberlake.jpg Justin Timberlake.

Su caso se une al de otros famosos de su nivel que fueron arrestados bajo la misma circunstancia y es que, no está demás recalcar algo que parece lógico: no importa si eres una figura pública o no, si vas a consumir alcohol no conduzcas, así evitas accidentes que pudieran ser fatales.

A continuación, algunas figuras que lo entendieron de la peor manera, tras ser arrestados bajo la influencia del alcohol

Lindsay Lohan: Arrestada en varias ocasiones por DUI, Lohan ha enfrentado múltiples condenas que incluyeron prisión, libertad condicional y programas de rehabilitación. Su historial es uno de los más conocidos en el ámbito de las celebridades y DUI.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/13/lindsay-lohan.jpg Lindsay Lohan.

Mel Gibson: Arrestado en 2006, Gibson fue condenado a trabajo comunitario y a un tratamiento para el abuso de alcohol. Su caso fue ampliamente cubierto por los medios, con un enfoque en la necesidad de rehabilitación y las consecuencias personales del DUI.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/13/mel-gibson1.jpg Mel Gibson.

Justin Bieber: En 2014, Bieber fue arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol y otras sustancias. La condena incluyó servicio comunitario, clases educativas sobre los peligros de conducir ebrio, y una imagen pública dañada.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/13/justin-bieber1.jpg Justin Bieber.

Reese Witherspoon: La actriz fue arrestada en 2013 por conducta desordenada durante una detención de DUI de su esposo. Aunque su arresto no fue directamente por DUI, el incidente subrayó la visibilidad pública de los problemas relacionados con el alcohol.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/13/reese-witherspoon.jpg Reese Witherspoon.

Brandy Norwood: La cantante y actriz fue involucrada en un accidente automovilístico en 2006, que resultó en una condena por conducir de manera imprudente después de un incidente en el que se determinó que había estado bajo los efectos del alcohol.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/13/brandy-norwoodl.jpg Brandy Norwood.

Kiefer Sutherland: El actor de "24" fue arrestado en 2007 por conducir bajo la influencia del alcohol. Su condena incluyó un período de cárcel y clases sobre el abuso de alcohol.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/13/kiefer-sutherland.jpg Kiefer Sutherland.

Chris Pine: Durante una visita a Nueva Zelanda, el actor asistió a una fiesta y al retirarse, fue detenido en un control policial. Pine dio positivo en el test que mide los niveles de alcohol en la sangre.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/13/chris-pine.jpg Chris Pine.

A diferencia de otras celebridades, Pine no entorpeció el proceso legal, se declaró culpable y pagó la multa correspondiente, mostrando un nivel de responsabilidad poco común en estos casos.

Tim Allen: El comediante tuvo un historial conflictivo con la ley en su juventud. En 1978 cumplió casi tres años de prisión por vender droga. En 1997, después de dos décadas sin problemas mayores, fue arrestado por conducir ebrio.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/13/tim-allen.jpg Tim Allen.

Este incidente es un recordatorio de su pasado tumultuoso antes de alcanzar la fama en Hollywood.

Michelle Rodríguez: La actriz de origen dominicano fue arrestada en 2005 por conducir ebria y se declaró culpable. Se le ofreció la opción de cumplir 240 horas de trabajo comunitario o pasar cinco días en prisión y pagar una multa de quinientos dólares.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/13/f.elconfidencial.com-original-a4c-f34-6b5-a4cf346b54860b133114493622054f8b.jpg Michelle Rodríguez.

Rodríguez eligió la segunda opción y cumplió una breve condena, lo cual también afectó su carrera en el corto plazo.

Shia LaBeouf: En 2008, el actor estuvo involucrado en un choque mientras estaba ebrio. Los oficiales confirmaron su estado de ebriedad y lo arrestaron.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/13/shia-labeouf--1.jpg Shia LaBeouf.

Este no fue su único problema legal; en 2014 y 2015 volvió a ser detenido por comportamiento similar, lo que demostró un patrón de conductas problemáticas que han afectado su carrera y vida personal.

El significado de DUI en EE.UU.

Driving Under Influence es el acrónimo de DUI y se refiere a conducir en estado de ebriedad.

y se refiere a conducir en estado de ebriedad. En tanto, también existen otras siglas, DWI, que son las iniciales de Driving While Intoxicated (DWI). Los dos términos implican manejar luego de consumir alcohol, drogas u otras sustancias.