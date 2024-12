La crítica de Miss Chile a la candidata de Miss Universo que aseguran fue dirigida a Celinee Santos

"Ella posaba y, a veces, tiraba la maleta, o trataba mal a la chaperona, o entraba y no saludaba, o estábamos todas en fila para el almuerzo y se ponía de primera y nadie le decía nada", estas actitudes fueron atribuidas por la representante de Chile en Miss Universo, Emilia, a una de sus compañeras del concurso y, según varias páginas en redes sociales, se referiría a la candidata dominicana al Miss Universo, Celinee Santos.

Ella agregó que, aunque la considera una buena persona, cree que se dejó llevar por el concurso y su sed de alzarse con la corona. "

Un día exploté, no con ella, pero le dije a mi chaperona, sabes qué, esto no me parece, porque todas estamos esperando exactamente lo mismo, todas tenemos en el fondo lo mismo que hacer, las mismas tareas, y ella no puede hacer eso, no me parece", agregó durante una entrevista para un podcast de su país.

"No me gustaría que ella fuera Miss Universo si es que es así, ¿cómo voy a querer a una Miss Universo que se comporte así?", dijo.

Sin embargo, aseguró que conversaron con ella y cambió su actitud, pero había situaciones que eran demasiado notorias. Y puso varios ejemplos.

"Había una persona detrás de las cámaras que te guiaba después de la pasarela para que salieras del escenario, ella se quedó diez segundos más y él le decía, por favor, correte (vete) y ella se quedaba 10 segundos más", agrega.

Ella señala que está segura de que estas formas de actuar no eran decisión de ella: "Estoy segura de que ella tiene un corazón increíble, pero quizás a ella le han enseñado que así se logran las cosas, entonces, yo el día de la final le dije: 'Eres una mujer maravillosa, pero tu actuar estuvo mal y lo digo abiertamente, la gente sabe de quién hablo, no es mi intención pelar a nadie, es contar un poco', y ella me dijo: 'No, lo que pasa es que así funciona'. Yo le dije claramente: 'No, porque tú tenías un objetivo y te alejaste un poco por ser como tú eres'".

Añadió que le dijo que su esencia es buena: "Cuando yo conversaba con ella, me caía increíble, ¿por qué no le muestras a todo el mundo lo que hablas conmigo?"

De ser cierto que se refiere a Celinee Santos, ella no sería la única que se ha referido a la actitud de la criolla.

Luego del concurso, la representante de Canadá le habría dedicado un fuerte post donde señalaba lo prepotente que habría sido, y que, pese a ser muy bella, su forma de actuar no la hizo tener la corona de Miss Universo.

Según reportes de varios medios de comunicación, la controversia inició tras supuestos comentarios de Ashley Callingbull, Miss Canadá, sobre Celinee Santos de Dominicana.

Se alegó que Callingbull tildó a Santos de "una chica mala", que no logró hacer ninguna amiga real durante la competencia. También hubo reseñas que apuntaban a que Callingbull dijo que no se sorprendió cuando Santos no entró a las 12 semifinalistas porque no tenía "el mismo comportamiento de reina fuera del escenario".

Los supuestos comentarios rondaron las redes sociales durante las últimas horas, por lo que Callingbull habló y dijo que las expresiones que le atribuyen son "falsas". La modelo canadiense aseguró que todo se trata de fanáticos del concurso, que supuestamente buscan afectar a las exparticipantes.

"Se supone que los concursos son un lugar de empoderamiento e inspiración, pero hay páginas de fans de concursos que crean publicaciones falsas innecesarias y dramatismo para entretener", se expresó en el comentario, que horas después fue desmentido por la modelo de haber sido atribuido a la criolla. Aseguró que ese comentario salió de fans.

La representante dominciana siempre fue una de las favoritas para ganar Miss Universo, se destacó en todos los eventos y se pensaba que estaría almenos en el top 5, sin embargo, sólo ebntró al top 30, algo que sorprendió a todos, por el excelente trabajo que hizo durante la gala final.

, se destacó en todos los eventos y se pensaba que estaría almenos en el top 5, sin embargo, sólo ebntró al top 30, algo que sorprendió a todos, por el excelente trabajo que hizo durante la gala final. Muchos aseguran que su actitud fue una de las razones para no avanzar más en la competencia.