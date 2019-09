$!Adele solicita el divorcio luego de la separación del esposo en abril

La cantante británica Adele solicitó oficialmente el divorcio en una corte de Los Ángeles, California, tras cinco meses de haber anunciado su separación con Simon Konecki.

Los representantes de la intérprete de "Someone like you", Benny Tarantini y Carl Fysh, dijeron en un comunicado a la agencia AP: “Adele y su pareja se han separado. Están comprometidos a criar a su hijo juntos con amor. Como siempre, piden privacidad. No habrá más comentarios".

La pareja se casó en el 2017 y producto de su relación procrearon un hijo llamado Angelo, que en la actualidad tiene siete años.

