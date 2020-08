$!Aseguran Franklin Mirabal y Dianabel Gómez se separaron

La noche de este jueves, Dianabel confirmó al portal Ensegundos. do la separación desde hace meses. “Estoy separada de él hace meses, él no quiere aceptar eso” en declaraciones al referido portal.

Mirabal y Gómez unieron lazos en lo que fue denominada la Boda Deportiva, un evento social que generó gran expectativa en la República Dominicana en febrero del 2019 y que fue televisado por una decena de canales y también transmitido en las redes sociales, siendo tendencia.

Llamó la atención que el pasado 7 de agosto Mirabal cumplió 53 años de edad y no se registró en las redes, la felicitación de su compañera sentimental.

La boda de la pareja fue apadrinada por el ex pelotero Sammy Sosa, el presentador Frederick Martínez “El Pachá” y el empresario deportivo Juanchy Sánchez.

Dianabel, de 26 años, es madre de dos hijos de una anterior relación y Mirabal de 52, también padre de dos hijas.



En su perfil de Instagram la expresentadora de “Pégate y gana con el Pachá” no muestra fotografías con Mirabal y se mantiene haciendo publicidad en la referida red.

Esta es la cuarta boda de Franklin Mirabal. En una entrevista con Diario Libre el año pasado dejó claro lo siguiente: “Quiero que el país sepa que me he casado tres veces y esta va a ser la última boda. Si por alguna razón, que no lo veo probable, este matrimonio colapsa, nunca más me vuelvo a casar”.