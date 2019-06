$!Ashton Kutcher y Mila Kunis desmienten con humor a revista que informó de su ‘divorcio’

Los esposos y famosos actores norteamericanos Ashton Kutcher y Mila Kunis desmintieron de la forma más divertida al tabloide In Touch Weekly que afirmó en una portada que se divorciaron y que Mila Kunis se había llevado a los dos niños, Wyatt y Dimitri que procreó con Ashton.

Ambos grabaron un vídeo desde su vehículo. Luego de que el actor le pregunta a su esposa qué está pasando Mila le enseña una captura de la revista en su celular y le dijo con el tono más irónico posible:

“Pues resulta que todo se ha acabado entre nosotros, al parecer sentía que me estabas ‘agobiando’”, explica la actriz sobre su ‘supuesto’ divorcio. “También me he llevado a los niños conmigo porque al parecer he descubierto que tenías un oscuro secreto”, le comenta y ambos se miran con gesto de sorpresa.

“¡Oh mi Dios! ¿Cuál es ese oscuro secreto?”, exclama Ashton y continúa: “¿Te sentías sofocada por mí? Es que estaba siendo un déspota, ¿verdad?”, le respondió siguiendo la corriente de la conversación.

Al final terminan diciendo ‘gracias’ en medio de una sonrisa de ‘te lo dije’.

Ashton Kutcher, quien fue pareja de la actriz Demi Moore y actuó en la popular comedia “Two and a half men” (Dos hombres y medio) de Warner Bros., acompañó el clip con el mensaje de que no es la primera vez que inventan noticias sobre ellos y ninguna son ciertas.

De hecho, informaron que Mila estuvo embarazada de gemelos.

“Supongo que es una forma más de @touchweekly divertirse vendiendo revistas esta semana. Tal vez la próxima semana mi esposa tenga gemelos. Por tercera vez. Pero quién está contando”, escribió.