$!Caitlyn Jenner responde con humor lo que hizo con su miembro viril

Cuando Caitlyn Jenner, antes Bruce Jenner, anunció en el año 2015 que comenzaba su transición de hombre a mujer, la declaración provocó una ola de comentarios y el más común era qué iba a hacer con su miembro viril. ¿Se operaría o no?

De la forma más hilarante posible, Caitlyn Jenner, quien fue el segundo esposo de Kris Jenner y con ella procreó a Kendall y Kylie, las menores del clan Kardashian, reveló qué hizo con su miembro durante un monólogo cómico en el ‘Roast Of Alec Baldwin’ del canal Comedy Central, donde alegó que no se ha sometido a una operación de cambio de sexo: “No lo he cortado. Únicamente lo he retirado”, afirmó Jenner.

Y remató con estas palabras: “Ya que han hecho muchos chistes, permítanme recordarles que (eso) trajo al mundo a Kylie Jenner, la billonaria más joven del mundo, y a Kendall Jenner, la modelo mejor pagada del mundo. Crié a 10 hijos y voy a tener 20 nietos. No lo corté, solo lo retiré”.

Jenner fue ex medallista olímpica y compitió por su país, Estados Unidos, en varias ocasiones y ganó la medalla de oro en el decatlón de los Juegos Olímpicos de Montreal 1976.

Formó parte desde los inicios del programa “Keeping up with the Kardashians”, donde saltaron a la fama, además de su entonces esposa Kris y sus hijas Kendall y Kylie las hermanas mayores Kim, Kourtney, Khloé y el único varón Robert Kardashian.

Caitlyn Jenner ha contribuido en las campañas por los derechos de la comunidad LGBT.