El Pachá se defiende; se publican supuestos audios del encuentro

La controversia en torno a la acusación en contra de Frederick Martínez sigue en aumento, sin que el caso haya sido dado a conocer de forma oficial por el Ministerio Público.

En las redes sociales circulan desde ayer audios en los que supuestamente se escucha parte de las conversaciones sostenidas durante la agresión. Sin embargo, esos audios no son de buena calidad.

Mientras las redes ardían, El Pachá llamó al programa “El sol de la mañana” para seguir dando su versión. “Voy a someter a la Justicia por extorsión. Eso es un esquema para extorsionar políticos, empresarios, desafortunadamente no le va a salir conmigo porque eligieron a la persona menos indicada. Tengo una grabación de cuando me llevaron a la oficina para chantajearme con 50 mil dólares y yo le dije que no voy a pagar por algo que yo no he hecho. Argumentaban que yo no aguantaba un escándalo más y que a mí no me convenía porque estoy en la reelección”, dijo.