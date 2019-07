Escándalo | Angélica Rivera sigue casada con su primer esposo, según sacerdote

Cuando se creía que el ciclo entre la actriz Angélica Rivera y el ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto, había concluido, unas revelaciones ha abierto la herida. Un ex sacerdote acaba de informar que, sigue casada con su primer marido, Jorge Alberto “El Güero” Castro, así lo asegura el polémico ex sacerdote, Alberto Athié.

Fue en el programa “Despierta América” de la cadena Univisión, que el ex cura de la Arquidiócesis de México aseguró que “El Güero Castro y Angélica Rivera siguen sacramentalmente casados por la iglesia, el vínculo matrimonial permanece vigente y por lo tanto, lo que supuestamente celebraron en Toluca no tiene ningún valor sacramental”, aseguró.

En el reportaje de “Despierta América” se asegura que durante años, se ha sospechado que la boda religiosa entre Enrique Peña Nieto (en ese momento, gobernador del Estado de México) y Angélica RIvera, celebrada el 27 de noviembre de 2010 en la Catedral de Toluca, se trató de un montaje, debido a que la unión de Angélica y “El Güero” nunca se disolvió ante la iglesia católica.