$!¿Está Britney Spears realmente presa?

Ahora la cantante ha iniciado un proceso judicial para recuperar su independencia. El 22 de julio, Britney Spears fue citada a la corte de Los Ángeles para revisar el caso; sin embargo, la intérprete de “Toxic” no pudo estar presente debido a fallas técnicas. La jueza Brenda J. Penny decidió reprogramar el juicio debido a la falta de tiempo necesario para abordar el caso. Por lo que será el próximo 19 de agosto cuando se retome el caso de Spears en la corte.

Jamie Spears, ha sido su tutor durante todo este tiempo, pero el año pasado estuvo a punto de morir por una obstrucción de colon y cedió la responsabilidad de administradora a la mánager Jodi Montgomery, lo que para la estrella no ha resultado mejor.

Bajo el actual régimen la intérprete de “Baby One More Time” no puede hacer prácticamente nada sin consentimiento. Desde manejar para ir de compras, conceder entrevistas o manejar sus publicaciones en redes sociales. Actualmente recibe una asignación de 1.500 dólares semanales cuando su fortuna asciende a los 215 millones de dólares.