$!Franklin Mirabal le pide perdón al periodista José Peguero

La semana pasada explotó la noticia de la separación entre Franklin y Dianabel.

José Peguero dio la primicia de la separación en el portal Ensegundos.do. En ese instante, Mirabal lo acusó de inventar historias y sugirió que el periodista “lo llegó a extorsionar”.

Peguero se defendió y lo retó a mostrarle una prueba de que él lo haya extorsionado. Mas adelante, el periodista publicó la información confirmada por Dianabel de que estaba separada de Franklin Mirabal desde hace varios meses y que “él no lo acepta”.

El pasado 13 de agosto, el controversial narrador de béisbol negó que se estuviera divorciando y comunicó que ha apoderado a un abogado para demandar al comunicador.

Según amplió Mirabal, “él va a tener que buscar los papeles que avalan en este momento que yo me estoy divorciando”. Agregó: “Que vaya buscando esos papeles que yo los firmé según él y los firmó ella, que lo busque, nos vamos a ver en los tribunales”.

Mirabal, en declaraciones a DL, dijo lo siguiente: “Me desenfrené diciéndole de todo en las redes sociales por la sencilla razón de que Peguero me llamó para preguntarme sobre eso y yo le dije que no, que no me estoy divorciando. Yo lo percibo como un acto de maldad”.

En tanto que el periodista José Peguero también dijo en sus redes sociales que someterá a la justicia a Mirabal y dijo que no aceptará ninguna disculpa.

No obstante, José no se ha expresado ante el perdón del controversial cronista deportivo este lunes 24 de agosto.

Mirabal y Gómez unieron lazos en lo que fue denominada la Boda Deportiva, un evento social que generó gran expectativa en la República Dominicana en febrero del 2019 y que fue televisado por una decena de canales y también transmitido en las redes sociales, siendo tendencia.