$!Julián Gil estaría debiendo 14 mil dólares de pensión alimenticia

Los problemas entre los actores Julián Gil y Marjorie de Sousa no parecen tener fin.

De acuerdo con el programa de espectáculos "Suelta la sopa", supuestamente el actor habría dejado de pagar la pensión alimenticia de su hijo Matías Gil Sousa, de cuatro años, fruto de su relación con la actriz.

La suma ascendería a 14 mil dólares. El conductor del espacio de Telemundo, Luis Alfonso Borrego, aseguró que la villana de telenovelas no la ha recibido desde hace 13 meses.

A pesar de que existen acuerdos por escrito luego de que la madre obtuviera la patria potestad, Gil podría no estar cumpliendo.

"Yo creo que es el error de muchos padres de pronto pensar que como la mamá está bien no hace falta mandar lo que se tiene que mandar. No digo que este sea el caso porque yo me puse en contacto con Julián Gil porque estamos hablando de 14 mil dólares, o sea 13 meses de pensión. O sea que si en esos 13 meses Marjorie no trabaja o no tiene una manera de ingreso ¿entonces Matías no come?”, cuestionó el conductor, según reseña Infobae.

Lucho Borrego también aseguró que ha intentado entablar una conversación con el actor debido a la gravedad de la acusación:

“Yo me puse en contacto con Julián y yo me imagino que debe tener una explicación para todo esto. Él me dijo que lo hablara con su abogado, el licenciado Ricardo Carmona. Le mandé mensajes para que me contestara porque me imagino que él debe tener ese soporte de que Julián no quiere equivocarse para decir algo que de pronto no sea acertado aunque ya la evidencia no lo está haciendo quedar bien”, finalizó.

Se recuerda que en octubre del 2020 un juez le otorgó la patria potestad a la actriz de "Gata salvaje y se estableció que el modelo debe continuar con la manutención del menor.

En junio del paaado año, el galán de telenovelas vaticinó que podría perder la patria potestad de su hijo. En ese momento reiteró que la única manera en la que Marjorie podrá quitarle la patria potestad de su hijo es haciendo lo que están haciendo ahora, algo que describió como “Comprando conciencias y utilizando el poder que puedan tener”.

Según denunció, la abogada de Marjorie enseñó una lista que contenía pescado, sushi, spa para el niño.

El actor dijo que le parecía increíble que le pidieran 500 mil pesos mexicanos aproximadamente para el bebé. También puso por primera vez un poco de esa conversación donde le piden esa cantidad de dinero.