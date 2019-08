$!Julián Gil revela por qué no extraña a su hijo Matías

El actor Julián Gil mantiene una disputa con su expareja, la también actriz Marjorie de Sousa por su hijo Matías.

A propósito de una conferencia de prensa que ofreció para anunciar la obra de teatro “¿Y si me caso?”, ahí fue cuestionado por su hijo Matías y así respondió: “Quisiera extrañarlo pero no lo extraño, porque no lo conozco. No puedes extrañar algo que no tienes. Entonces es duro...”.

Gil agregó que la madre del niño de casi tres años es quien ha provocado la separación con el menor.

Este martes, Julián Gil por fin se reencontró con su hijo luego de un año sin verlo. El abrazo entre padre e hijo se produjo en un centro de convivencias en México.

“Te amo hijo ❤ Día a día lograremos estar juntos para siempre”, escribió el intérprete nacido en Argentina con unas imágenes que compartió con sus seguidores, donde se ve cuando el niño le da un beso a su padre.

Mientras tanto, Marjorie, en el tribunal solo se limitó a decir que esta situación “la ha convertido en una mujer nueva” y “le agradezco (a Julián) porque me ha hecho una mejor mujer. Lo bendigo”.

Julián Gil expresó estar contento por el reencuentro. Y mantiene las declaraciones que dijo días antes, debido a que no ha creado un lazo con su pequeño y exige poder ver a su hijo en casa y en otros lugares además de compartir con sus hermanos, Nicolle y Julián Jr, la mayor tiene 32 años, y el segundo 23 años.

Detalles del proceso judicial

Según informa People en Español, respecto al juicio que aún continúa por la manutención y visitas con el pequeño, el también empresario mencionó que desea “que el final de este proceso sea positivo para todos” y considera la madre del menor, Marjorie de Sousa es quien podría resolver la situación.

Sobre la posibilidad de que alguien se convierta en la figura materna de su hijito, Julián Gil aseguró que lo único que le preocupa es el bienestar del niño.

“El hecho que no le pueda dar a Matías una figura paterna y no estar presente, no quiere decir que no la pueda tener; al contrario, tiene el derecho de tenerla”, advirtió. “Si no se la puedo dar yo, que se la dé otra persona. Y que sea feliz, y tenga una relación saludable”.