Kate del Castillo explota contra reportero por llamarla “amor”

La actriz Kate del Castillo está nuevamente en la palestra pública, esta vez por su reacción frente a un reportero que la llamó “amor”.

De acuerdo a medios mexicanos a la interprete se le salió la “la reina del sur” que lleva dentro y explotó el periodista de TV Azteca por lo que ella calificó como exceso de confianza.

El hecho ocurrió en el aeropuerto de México tras su regreso a México, después del escándalo por sus mensajes con el narcotraficante El Chapo Guzmán.

Allí un grupo de reporteros la esperaba para entrevistarla. Abrumada por todas las cámaras y micrófonos, Del Castillo perdió la paciencia con el reportero Gabo Cuevas de “Venga la alegría”.

“Oye amor, tu papá nos dijo que está muy apenado....”, se escucha al periodista preguntar.

“No me digas amor, me llamo Kate”, interrumpió la actriz al reportero. “Dime Kate. No soy tu amor. No me digas amor nunca”.

Cuevas le intentó explicar que solo se lo dijo de forma de cariño pero Kate se subió a su camioneta que la esperaba y no dio más declaraciones.