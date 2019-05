$!Rocío Salcedo, una cara fresca para la televisión dominical

Acogida

Competencia

Entrar a la TV pone a los hermanos Salcedos en una inevitable competencia, y en un país que es un patio es inevitable preguntarse si ¿coinciden en algún momento la producción de Más Roberto con Cero Excusas? “Nosotras hemos contado siempre con el apoyo de toda la familia y sobre todo de Roberto Ángel, se ha portado de manera impresionante. Sí, hay momentos en que artistas han coincidido, pero como una producción no tiene que ver con otra, somos muy independientes. No sé a quienes ellos contactas y ellos no saben a quienes contactamos nosotros. No ha sido competencia para ninguna de las producciones, por el contrario, lo hablamos, nos apoyamos, es decir, cada uno tiene su esquema”.

La familia

Nos confesó que no ha sucumbido al vicio de cirugías, no usa extensiones, aunque no se sabe peinar, pero no está en contra del que el que lo quiera hacer, “pero a mí me da miedo... prefiero las cremas”.

No todo es una vida profesional, Roció es soltera y confiesa que ya es hora de tener un novio (risas). Dice que se defiende en la cocina, pero “solo me queda bueno el café”.