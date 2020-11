$!Sergio Carlo responde a críticas tras hacer público supuesto intento de soborno

“Se me hizo una propuesta indecorosa. No acepté. No se violó ninguna ley. Todo el asunto quedó grabado en video y audio. Si algún día ponen en duda mi honor, tengo con qué responder”. Así de contundente respondió el locutor Segio Carlo a algunos seguidores que vía Twitter cuestionaron la veracidad del supuesto intento de soborno que hizo público este fin de semana durante una entrevista para un programa de televisión.

Según sus declaraciones, se le ofreció un “bulto” lleno de dinero durante la campaña, con el fin de callarlo en el espacio que realiza a través de YouTube “El Antinoti”.

Aunque no reveló los nombres de las personas ni la organización política que le hizo la oferta, el presentador respondió de esa manera ante la pregunta de qué sí se le ha ofrecido un cheque en blanco para censurarlo.

“Se han aparecido con bulto lleno de dinero, en cash”, confesó al periodista Richard Hernández que conduce el espacio “Lente Abierto” que se transmite por Súper Canal 33 de lunes a viernes de 2:30 a 3:00 de la tarde.

El también actor comentó que nunca en la vida aceptará “soborno” para “yo doblegarme o cambiar una línea editorial de algo que yo estoy haciendo; mejor que ni lo ofrezcan porque se van a quedar con el bulto hecho”.

Sergio indicó que hoy en día el “Antinoti” sigue a flote gracias a la colaboración de todas las nueve mil personas, que a través de Patreo.com/antinoti, donan un dólar, reseña una nota de prensa.