$!Video | Francisca habla del parto natural de su primogénito Genaro: “Duele, pica, pero lo hice”

La presentadora de televisión dominicana Francisca dio a luz a su primer hijo, Gennaro Antonio Gamelier Zampogna, fruto de su matrimonio con Francesco Zampogna. Como suele hacer con las noticias importamntes sobre su vida personal o familiar, la también actriz se refirió a esta nueva etapa de su vida en su programa Despierta América, allí habló del proceso de parto natural y cómo se encuentra ella y su bebé.

En Despierta América anunciaron la llegada al mundo del pequeño, e detallaron que había nacido el miércoles a las 10:27 p.m. pesando 8.4 libras.

También compartieron la primera imagen del bebé en brazos de Francisca, quien estuvo trabajando en Despierta... hasta la mañana del miércoles.

“Soy la mujer más feliz de la tierra... Yo no pensé que el corazón se te podía llenar de amor tan rápido, es algo que no se puede describir con palabras”, comenzó contando a sus compañeros, quienes tenían puestas todos camisetas que decían “Somos Tíos”.

Con su voz entrecortada de la emoción y la felicidad siguió relatando: “Cuando te lo pasan, cuando llora, cuando lo miras, cuando le empiezas a contar las manitos, si está completo, si está bien, si está perfecto... Muy feliz, muy emocionada, me siento agradecida”.

“Ayer fui a trabajar, no me podía mover, estaba como lenta y yo creí que Gennaro podía llegar, porque ya estaba en la semana 39 y 5 días... Me fui a la casa, estuve toda la mañana incómoda, me dormí un ratito, y de repente, estaba viendo con Francesco el juego, voy al baño y cuando regreso empieza a salir agua“, explicó detalladamente la feliz mamita.

Reveló que en ese momento, quien llevó la tranquilidad fue su esposo, Francesco, que le dijo que no se pusiera nerviosa, que había tiempo aunque ya hubiera roto la fuente. Le sugirió que se bañara, se arreglara y fueran al hospital.

Así lo hicieron, y a las 10:27 PM nació el tan esperado bebé y por ¡parto natural!... “Duele, pica, pero lo hice, lo logré”, dijo entre risas Francisca.

Sus compañeros le preguntaron a quién se parecía Gennaro, si a su papi o a su mami, y su respuesta provocó la carcajada de su familia televisiva: “Yo creo que yo gané... Los quiero mucho, voy a disfrutar de esta etapa tan bonita que quiero vivir”.

Situación de salud

La noticia de que Francisca se ha convertido en mamá ha dejado a todos más que felices. Aunque la dominicana aún no ha aparecido para informar a su público del bebé, su colega, el conductor Raúl González, compartió con People en Español que ambos se encontraban de maravilla.

“Francisca está muy bien. El niño está muy bien. Yo le dije que tendría a su bebé ayer”, dice González, quien también se siente entusiasmado con la llegada al mundo de la criatura.

El copresentador venezolano de Despierta América (Univision) agregó que Francisca saldrá del hospital mañana.