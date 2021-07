$!Video | La advertencia de Niurka Marcos a Chiky Bombón: “Los fans te van a ignorar”

“¿Por qué tanto odio?”, Chiky Bombom

Tras las críticas la Tiktoker, compartió un video por medio de su cuenta de Instagram personal dónde habló sobre la polémica, revelando que estaba cansada y que hablaría con toda la sinceridad.

Además, expresó que hacía la declaración por respeto a todos sus seguidores que ya tenían tiempo con ella, y “no por aquellos que sólo llegaron por el ¡Buenas buenas!, expresó, pues aseguró que sólo la juzgaron sin conocerla.

“Vengo aquí a poner en práctica lo que llevo seis años predicando en las redes sociales y es tener valor, ser valiente, tener fuerzas y luchar en medio de una severa tribulación. Abran la mente y la cabeza por favor. He sido juzgada, he sido muy maltratada por personas que no se han dado la tarea de por lo menos conocerme. Han malinterpretado un error que cometí y lo han puesto como les ha dado la gana. Cometí un error porque para eso tengo un equipo. Yo me mantengo callado porque allá arriba hay un Dios que todo lo ve”, señaló la influencer.

Lissette además confesó tanto a ella como a su hijo los han juzgado e incluso les han deseado la muerte, describiendo a esas personas como “peores que ella”.

En el video, la influencer además señala que acepta la responsabilidad por sus acciones y que pidió disculpas por las declaraciones que hizo, pero que aún así, muchas personas la han ignorado, expresó.

“Me comuniqué con la chica, en privado, estaba desesperada por hablar con ella porque vi lo humilde que era ella, no sé que me pasó en ese momento. Cometí un error, estaba pasando por muchísimas cosas que yo se que a ustedes no les incumbe, estaba frustrada. Esta es una segunda oportunidad que papá Dios me dio”, confesó Chiky Bombom.