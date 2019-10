Video | Momento de la aparatosa caída de presentadora de televisión durante programa

Una caída calificada por medios internacionales como tremenda, estrepitosa y aparatosa sufrió una popular presentadora de televisión mexicana durante la emisión de un programa.

Se trata de Cynthia Urías, quien durante el inicio del programa de Televisa Cuéntamelo Ya!, no midió la distancia entre un escalón y otro, cayó al suelo, y posteriormente se desmayó.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la también modelo tomó con gracia la difusión del video y confesó que su desmayo se debió al susto por la caída.

Gracias a los que se preocuparon por la caída, fue el miércoles pasado y sin novedad. Gracias a Dios no me pasó absolutamente nada. Me desmayé del susto no más, siempre me pasa, soy como el Chavo del 8, me da la chiripiorca. Besos a todos”, dijo.

Como reseñan varios medios aztecas, en el video se ve cuando se cae y queda inconsciente cuando estaba al lado de sus compañeras que no pudieron evitar el accidente laboral.

Según ella, el hecho no ocurrió durante la transmisión en vivo, por lo que todo el equipo acudió a auxiliarla. Afortunadamente la joven no sufrió consecuencias graves de salud.