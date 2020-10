$!Francisca Lachapel responde a comentario de Angélica Vale

"Yo no sé qué vaya a pasar. Mira pueden pasar dos cosas. Para las personificaciones yo sí creo que es importante cantar porque es importante tener oído para poder tratar de igualar la voz a la persona que estás imitando; sin embargo, Francisca tiene un ángel y tiene una gracia que nos ha conquistado a todos, entonces quién sabe si lo necesita", dijo Vale a People en Español.

La inolvidable protagonista de la telenovela La fea más bella manifestó las dudas que tenía acerca de lo que podía pasar en el show con la presentadora de Despierta América al ser la única participante que no es cantante.

"Yo sé que no lo dijo con ninguna mala intención", así respondió la presentadora de televisión dominicana a la afirmación de la actriz y cantante Angélica Vale sobre lo difícil que lo tiene de la oriunda de Azua en el programa Tu cara me suena, por ser la única concursante que no se dedica al canto de forma profesional.

Sal y pimienta, el show de farándula de Univision, presentado por Lourdes Stephen y Jomari Goyso le preguntó a Lachapel por esta controversia a la que la ahora concursante de Tu cara me suena no dudó en restarle importancia.

"Que haya dicho eso es totalmente la verdad porque yo no soy cantante, yo tengo cinco años en este negocio porque me cambió la vida con Nuestra Belleza Latina, todo para mí es aprendizaje y también yo sé que ella no lo dijo eso con ninguna mala intención", declaró.

"La manera de comunicarse conmigo va a tener que ser diferente y con más paciencia porque hay un lenguaje técnico que yo todavía no conozco, pero no señores, no le pongan tanta sal y pimienta a ese comentario de Angélica", dijo la joven de 30 años.