Adecua o adecúa, acentuaciones apropiadas

El verbo adecuar se puede acentuar como actuar (adecúa) o como averiguar (adecua).

En los medios de comunicación dominicanos se utilizan ambas variantes, aunque predomina la primera: «No quieren ver que su membresía va en picada porque no se adecúan a los tiempos», «El país se adecúa para exportar carne a los EE. UU.» o «Esta disposición no deroga la Resolución No. ADM-2012-009, sino que más bien adecua el tabulador salarial».

Según señala el Diccionario panhispánico de dudas, ambas opciones son correctas, ya que, si bien la acentuación que sigue el modelo de averiguar (adecua) es considerada más culta, también se acepta la que sigue el modelo de actuar (adecúa), que es la más utilizada en la República Dominicana.