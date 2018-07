Checklist, alternativas en español

Hoja de verificación, hoja de comprobación, lista de verificación, lista de comprobación, lista de chequeo, lista de requisitos, lista de (asuntos) pendientes o, simplemente, lista son alternativas válidas en español a la voz inglesa checklist.

En los medios de comunicación y en la correspondencia comercial dominicanos es frecuente encontrar ejemplos del uso de este anglicismo: «La alimentación es parte fundamental de nuestra existencia, por lo que debe de ocupar un sitial de suma importancia en nuestro checklist diario», «Comencemos por destacar el “check list” de los temas pendientes de la agenda socioeconómica del país», «Favor de preparar un modelo para nuestro futuro uso basado en este checklist» o «En la monitorización geoambiental de playas la recolección de los datos en formato checklist es una herramienta útil».

En español existen equivalentes como lista, hoja de verificación, hoja de comprobación, lista de chequeo o lista de requisitos, según el contexto, que hacen innecesario el anglicismo.

Por ello, en los ejemplos anteriores habría sido preferible decir «La alimentación es parte fundamental de nuestra existencia, por lo que debe de ocupar un sitial de suma importancia en nuestra lista diaria de pendientes», «Comencemos por destacar la lista de los temas pendientes de la agenda socioeconómica del país», «Favor de preparar un modelo para nuestro futuro uso basado en esta lista» y «En la monitorización geoambiental de playas, la recolección de los datos en una hoja de verificación es una herramienta útil».

De preferirse el anglicismo checklist, cabe señalar que, según los principales diccionarios de lengua inglesa, como el Merriam Webster, el término se escribe todo junto: checklist, no check list ni check-list. Además, se recuerda que, por tratarse de un extranjerismo, lo adecuado es escribirlo en cursiva o, si no se dispone de este tipo de letra, entrecomillado.