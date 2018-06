Look, alternativas en español

Términos como imagen, estilo, aire, apariencia, aspecto, conjunto, vestimenta o pinta son alternativas preferibles a la voz inglesa look.

En los medios de comunicación es habitual encontrar frases como «Latoya Jackson celebra sus 62 años con un look muy juvenil», «¿Cuál fue tu look favorito de La Met Gala?», «Hoy les tengo un tutorial de maquillaje inspirado en el look que llevó Zendaya a los Oscars 2018», «El look de Christina Aguilera sin maquillaje», «Cada mujer sabe que su “look” no estará completo sin un buen par de zapatos» o «¿Cuál look de Martha Heredia es tu favorito?».

El diccionario de Oxford define look como ‘la apariencia de algo o alguien, especialmente una cualidad que le es particular’. Aplicado al aspecto físico, es la ‘apariencia estética de una persona’; y, aplicado al mundo de la moda, es ‘un estilo o moda’. En español existen diversas alternativas como imagen, estilo, aire, apariencia, aspecto, conjunto, vestimenta o pinta, según el contexto.

Por tanto, en los ejemplos anteriores lo recomendado habría sido escribir «Latoya Jackson celebra sus 62 años con una imagen muy juvenil», «¿Cuál fue tu vestimenta favorita de la Met Gala?», «Hoy les tengo un tutorial de maquillaje inspirado en el estilo que llevó Zendaya a los Oscar 2018», «La apariencia de Christina Aguilera sin maquillaje», «Cada mujer sabe que su conjunto no estará completo sin un buen par de zapatos» o «¿Cuál estilo de Martha Heredia es tu favorito?».

Cabe recordar que, si se opta por utilizar la voz inglesa, lo adecuado es escribirla en cursiva o, si no se dispone de este tipo de letra, entre comillas.