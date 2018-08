Playboy, minúsculas y cursivas

El término playboy se escribe en cursivas por ser un extranjerismo y en minúscula por su condición de sustantivo común.

A propósito del próximo estreno de una película sobre la vida del diplomático y famoso donjuán dominicano Porfirio Rubirosa Ariza, nacido en San Francisco de Macorís, en los medios de comunicación no es raro encontrar este anglicismo en frases como «La trilogía de películas basada en la vida del Play boy dominicano Porfirio Rubirosa ya tiene fecha de estreno en los cines del país» o «El colombiano Manolo Cardona interpreta al Playboy dominicano, cuya existencia se difumina entre la leyenda y lo real».

Esta voz inglesa admite las formas de escritura playboy y play boy, como consta en el Diccionario de la lengua española, y se refiere a un ‘hombre, generalmente rico y atractivo, de vida ociosa y sexualmente promiscua’.

Por tratarse de un extranjerismo no adaptado al español, lo adecuado es que se escriba en cursiva (o, de no ser posible, entre comillas) y no requiere de inicial mayúscula a menos que se encuentre al inicio de una oración, por lo que en los ejemplos anteriores se debió escribir play boy o playboy.