La preposición versus, que significa ‘frente a’ o ‘contra’, no necesita destacarse con cursivas ni comillas, por considerarse ya una palabra propia del español.

Este término es de uso regular en los medios de comunicación dominicanos y en documentos judiciales: «Los Jóvenes y el deporte versus el Estado dominicano», «...dado un mayor financiamiento neto de deuda a tasa fija versus tasa variable», «Recurso de casación interpuesto por BML Vs. RMR», «Uruguay vs Portugal en un choque de trenes» o «Minuto a minuto del Panamá vs. Inglaterra».

La vigesimotercera edición del Diccionario académico (2014) ya incorpora versus en letra redonda y señala que, aunque en latín versus significaba ‘hacia’, la palabra ha llegado al español a través del inglés y con el significado de ‘frente a, contra’.

La Nueva gramática de la lengua española (2009) ofrece esa misma explicación y, si bien señala que el uso de versus con esos significados no es incorrecto, considera más adecuado usar frente a o contra, según los casos.

Por otro lado, la Ortografía de la lengua española señala que la abreviatura de versus es vs., en minúsculas y con punto abreviativo.

Así pues, los ejemplos iniciales pueden considerarse válidos, aunque la abreviatura debió escribirse en minúscula y con punto, no vs ni Vs. También habría sido posible sustituir esa preposición por frente a, contra, o, en el último caso, por un simple guion («Minuto a minuto del Panamá-Inglaterra»).

Esta recomendación es adaptación de la publicada hoy por Fundéu BBVA: versus es ‘frente a’ o ‘contra’.