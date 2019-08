“Hay gente que cree que iré a la Cámara de Diputados a hacer chistes”

El comunicador Bolívar Valera abre un espacio dentro de su vida en los medios de comunicación para insertarse en el mundo de la política, la que dice necesita un cambio que ofrezca a la juventud una forma diferente de verla. “Caras nuevas con propuestas nuevas”.

Valera, de 38 años de edad, dentro de su rol de humorista dice que busca insertar seriedad en los cargos legislativos al aspirar a la candidatura por la diputación de la circunscripción #2 del municipio Santo Domingo Este.

“Hay gente que cree que iré a la cámara de diputado haciendo chistes”.

Comenta que creció dentro del mundo de la educación, sus padres tenían un pequeño colegio en su casa que poco a poco fue evolucionando hasta llegar a ser un centro de estudios completo. Pese a esto comenta que siempre ha sido un hombre independiente, apasionado por las ventas y los negocios, “inicié a estudiar mercadeo, pero no la terminé”.

Durante un recorrido realizado por Diario Libre junto a Valera por el sector de Lucerna, de donde es nativo el locutor, este nos revela qué hay detrás del hombre de los medios de comunicación que busca insertarse en el mundo de la política.

P. ¿Cómo llega “el boli” en los medios de comunicación?

Todo comenzó con una llamada al programa radial de Jochy Santos con el personaje de Whatsapp, quería darme a conocer y perseguir la fama. Con el tiempo fui creciendo en la radio, obtuve mi propio programa, e incluso soy productor.

R. ¿Dejarías la comunicación para dedicarte de lleno a la política?

No, no estoy dejando la comunicación, sino que me estoy adentrando en la política para demostrarle a la gente que sí se puede hacer ambas cosas; es una cuestión personal ya que desde la política se puede hacer un cambio que represente a la juventud “creo que yo soy el indicado para eso”.

P. ¿Qué tiene “el boli” para ofrecerle a la juventud?

A la juventud le hace falta alguien como ellos, que los conozca desde adentro y que de verdad los represente. Creo que yo soy el indicado para eso.

Considero que el error de los políticos es que llevan propuestas sin saber cuáles son las verdaderas necesidades de la gente, mi plan es fomentar la industria digital a través de videos, postcast y la creación de tutoriales para las plataformas digitales. Pretendo crear un piloto para que los jóvenes puedan tener sus propios ingresos.