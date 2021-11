$!Ingrid Gómez y Bárbara Plaza lloran salida de Gaby Desangles de “Mujeres al Borde”

“Lo único que siento es agradecimiento a Gaby Desangles. Gaby Desangles llegó hace casi cinco años a mi vida, a acompañarme en un camino hermoso, porque se convirtió en una maestra para mí, increíble, donde me preparó para ser la mejor madre que mi hija adolescente pueda tener, donde me ayudó a romper tabúes, a ser tolerante, a ser compasiva”, expresó entre lágrimas durante la difusión de su programa de este martes.

Ingrid Gómez, figura principal y directora del programa, calificó a Desangles como la hermana que la vida no le dio. Aclaró que la decisión de la comunicadora no estuvo motivada por presiones del grupo empresarial ni de ella, como su jefa, y que solo tiene palabras de agradecimiento por la profesional del micrófono que la acompañó por casi cinco años en su proyecto.

View this post on Instagram

La renuncia

A través de una carta enviada a los directivos de la emisora, Gabi explicó que su renuncia está motivada por los comentarios del señor Roberto Rodríguez, quien funge como director del medio, e insinuó a través de sus redes sociales que Desangles no tiene preparación por negarse a entrevistar el polémico activista.

La también presentadora de televisión y actriz señaló en el documento que su postura, de no participar en la entrevista, ha desatado una serie de comentarios malintencionados hacia su persona, generando morbo y controversias que han dado paso al sensacionalismo.

Desangles precisó que decidió no participar en la entrevista de Laje, porque según ella “se hizo de manera improvisada, no se avisó que ese caballero iba a venir; además no comulgó con su pensamiento ni con su forma. No quería realizar un debate sin sentido”.

El programa Mujeres al Borde se transmite de lunes a viernes a las 12:30 del mediodía por la emisora Estrella 90 del Grupo Medrano.