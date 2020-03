$!Irving Alberti no descarta tener hijos con Isha

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista con​ Javier Grullón, en el especial "Doble Vía" del programa dominical Una Vía a la Semana.

"No descarto la posibilidad de tener un hijo con Ysabel, lo que pasa es que a la edad de nosotros ni se busca, ni se evita. No puedo ponerme a buscarlo porque tengo 49 e Ysabel 45 y algo", afirmó entre risas.

Asimismo, agregó que "a esta altura de la vida lo que menos coges es estrés y si la vida te mandó un muchacho, pues bien".

Por otro lado, en la conversación de una hora, con motivo del séptimo aniversario del espacio,​ "El manín" expresó, que en el medio hoy día existe un gran irrespeto.

"Lo que me molesta mucho del medio hoy es el irrespeto, no me refiero a que si los de ahora o lo de antes son mejores, sino a que uno de esos actores de antes entran al camerino y hay 3 actores sentados, ninguno le dan la silla. En mi época y ahora donde llegó Cuquín, Kenny, Jochy, me paro de donde esté y le doy mi lugar" expresó.

