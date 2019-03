Justin: “Amé mucho a Selena, pero estoy locamente enamorado de mi esposa”

Luchando con la depresión

Recientemente, Bieber declaró que padecía depresión, razón por la cual no estaba grabando ni estaba haciendo giras musicales. Al momento de la confesión, dijo que entendía que el público se merecía algo de calidad, lo que él no podía ofrecer en ese momento de su vida.

“He leído muchos mensajes suyos en los que me dicen que quieren un nuevo álbum. Llevo saliendo de gira durante toda mi vida como adolescente y veinteañero. Al final me di cuenta, y seguro que ustedes también lo vieron, de que no era feliz durante mi última gira y no me merezco algo así, y ustedes tampoco. Pagan para disfrutar de un concierto divertido y lleno de energía, y al final de ese tour yo ya no era capaz a nivel emocional de ofrecerles esa experiencia. He estado explorando y buscando, probando y equivocándome, como hacemos la gran mayoría de nosotros, y ahora estoy concentrado en solucionar algunos de los problemas que tengo muy arraigados, como seguro que le sucede a otras personas, para asegurarme de que no vuelva a desmoronarme, y poder así mantener mi matrimonio a flote y convertirme en el padre que quiero ser. La música es muy importante para mí, pero nada lo es más que mi familia y mi salud”, dijo en un comunicado publicado en su Instagram.