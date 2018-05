Khloé Kardashian muestra a su hija True por primera vez

CLEVELAND. Khloé Kardashian, la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” mostró por primera vez a su hija True para celebrar con todos los seguidores su primer mes de nacida. Con las palabras “Happy One Month True” (Feliz primer mes, True) y un tierno vídeo de la bebé mirando fijamente a su madre, la tercera del clan Kardashian se sintió feliz de su nueva etapa.

La pequeña True es una ternura morena, de pelo negro, visiblemente parecida a su padre, el basquetbolista de los Cleveland Cavaliers, Tristan Thompson.

Las redes sociales estallaron en elogios para la bebé, mientras que otros resaltaron el hecho de que sea “idéntica” a su padre, Tristan.

Y de esos comentarios negativos, Khloé salió a la defensiva. Un ejemplo de ello fue la comparación de la criatura con O.J. Simpson.

Un usuario escribió: “Su hija es negra, lo que prueba que O.J. Simpson es el verdadero padre de Khloe”, haciendo referencia a que Simpson, un popular jugador de Fútbol americano, era muy allegado a la familia, en especial con su padre, Robert Kardashian, y quien fuera, además, su abogado por la acusación en 1995 de asesinar a su ex esposa, Nicole Brown, y de Ronald Goldman (un amigo de Nicole y camarero que se encontraba en el momento y lugar incorrecto).

La Kardashian de 33 años no se quedó callada y le brindó una respuesta razonable ante la especulación de su hija birracial: “Quiero decir ... su padre es negro tonto. Por eso es negra”, escribió.

La llegada de la niña vino en momentos de fricción, debido a que su novio, Tristan Thompson, de 27 años, fue acusado de infidelidad por diversos medios internacionales. La pareja, según publicaciones, sigue unida y pretende darse nuevamente la oportunidad.