La comedia, el género que conquista un nuevo público para el teatro local

SANTO DOMINGO. Cada fin de semana vemos como las propuestas teatrales se multiplican y se convierten en la opción favorita de los dominicanos. Entre los géneros que protagonizan las carteleras, la comedía se han convertido en la estrella.

Tal como ocurre con el cine local, los montajes protagonizados por figuras de la TV, que tratan temas jocosos, se están llevando la mayor tajada en cuanto a patrocinio y arrastre de público a las salas se refiere.

Para Luis José Germán, actor y productor de teatro, está realidad no es casual. “La comedia es lo que más arrastra a la gente. Es parte de nuestra idiosincrasia, pues nos gusta reír, nos gusta pasarla bien. Estamos siendo bombardeados diariamente con muchas cargas negativas y esto es un escape. Siempre ha pasado que las comedias, que te permite ver algunas figuras de la televisión fuera de ese cajón, tienen más público. Estamos una época en la que ya se mezclan muchos actores, podemos ver más figuras públicas haciendo teatro y eso arrastra a otro sector. Gente que sigue a sus estrellas favoritas en redes sociales ahora van al teatro”, analiza Germán.

Pero, frente a la dramaturgia, la comedia siempre ha tenido que defenderse pues se le tacha de fácil. Sin embargo, a pesar de ser más comercial, su calidad no se ve perjudicada por su popularidad. Esto lo tiene bien claro la actriz y directora María Castillo. “Es un error desdeñar los géneros. La comedia es tan noble como la tragedia. Por el parámetro que debemos medirnos es el de la calidad. Hay muchísimos dramas mal hechos. Pienso que si el público pide diversión es porque lo necesita. Lo mejor sería que haya un poco de todo, encontrar el equilibrio. Las salas alternativas están llenas de teatro experimental y también hacen comedias. El problema no es el género, el problema está en la calidad con la que se hace. Hay gente que dice que la comedia no tiene calidad y el drama sí, pero eso no es verdad. Cuando el teatro es bueno es bueno”, concluye la experimentada y laureada actriz.

Y es que el llamado “teatro comercial”, el que cuenta con más apoyo publicitario, no necesariamente gira en torno a la comedía, aunque sea su fuerte. Juancito Rodríguez, productor teatral, entiende que el teatro está creciendo en general. “El teatro siempre ha tenido su público y son los que deciden que les gusta. Cuando ven una propuesta con un montaje pobre, no vuelve, independientemente del género que sea. La publicidad ha crecido, pero es porque hay calidad. El público también ha crecido. Por ejemplo, con la obra Agosto, que es una tragicomedia, cuento con más publicidad que algunas de las comedias que se han presentado en los últimos meses, y es por la calidad que siempre he mostrado”, analiza el productor teatral.