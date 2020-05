$!La desgarradora despedida de Wason Brazobán a su hermana

El cantautor Wason Brazobán rompió este martes el silencio tras la muerte de su hermana Noelia, esposa del pelotero de Grandes Ligas, Stanling Marte. La joven falleció de un ataque cardiaco ayer lunes.

Brazobán usó sus redes sociales para escribir una carta a la joven, en la que le expresa todo el amor que siempre recibió de parte de los cincos hermanos, incluido él. Le dice que su muerte les rompió el corazón y que ellos “no les van a perdonar que se fuera primero”.

Acompañó su texto con una fotografía familiar en la que está Noelia.

A continuación el texto.

Éramos cinco varones y de repente llegó la mejor noticia , venía la hembra en camino y se llamaría Noelia dijo papi. Y llegaste y cambiaste todo en la casa , yo como el segundo más viejo tuve que cambiarte los paños cuando mami y papi trabajaban , luego te daban el lujo de estudiar ballet siendo nosotros pobres y nunca sentimos celos de ti , estábamos felices de tenerte en casa , siempre te consentimos y cuando metías la pata nos costaba hablarte fuerte , pero siempre , siempre te perdonamos todo, pero lo que yo sé que no te vamos a perdonar ningunos de tus hermanos es que te fueras primero que nosotros y nos dejara el alma rota para siempre ??????. El plan era que tú nos enterrarás a nosotros , no lo contrario . tú eres la niña de la casa , la consentida . Como diablos se te ocurre irte y dejarnos solo ???????????. Así de repente , sin avisar . No te lo vamos a perdonar hermana de mi alma. Cuando Nos encontremos en el cielo te voy a jalar las orejas por primera vez en n mi vida . Mientras tanto ve contándole el chisme a papi y a mami en el cielo . Te amo ! Mucho más de lo que siempre te dije ! ????. Ve con Dios y dile a ese Dios que nos mande paz , que dejaste un desastre aquí en la tierra