$!La felicitación de cumpleaños de Cavada a Margarita “sorprende” en las redes

La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, esta de cumpleaños este Día Internacional del Trabajo, 1ro de mayo, y una de las felicitaciones que resaltó, fue la del comunicador Roberto Cavada.

“Me callo o le digo. Me muerdo la lengua. Aprieto los labios para no ripostarle. Para contradecirle. Su mirada no me deja... Su sonrisa enamora. Sus manos hablan... Una lágrima con una voz quebrada ante lo que le emociona, no las esconde en público. Y no quieras verla molesta, me dicen... Y para colmo con nombre de flor. ¿Mujer de su tiempo o adelantada a su tiempo? No sé. Pero nació cuando tenía que nacer. Cuando Dios quiso un 1 de Mayo no sé de que año. Un día como hoy. La felicidad plena no se mide en años se mide en lo vivido. Felicidades @margaritacdf Salud y larga vida. Sea el tiempo quien le ubique su lugar en la historia”, escribió Cavada en su cuenta de Instagram.

A lo que la vicepresidenta le respondió: “¡Waoo! Qué hermoso mensaje. He disfrutado mucho al leer tu faceta poética. Muchísimas gracias. Bendiciones. ¡Abrazos!

El comunicador de origen cubano acompañó el mensaje con una foto donde conversa con la vicemandataria.

Los mensajes en las redes sociales son cientos, entre positivos, negativos y de sorpresa por el contenido del mismo.