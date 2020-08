$!La millonaria demanda del esposo de la comunicadora Sarah Pepén contra la Procuraduría General de la República

Por supuestos daños causados durante más de 10 años ha sido demandada la Procuraduría General de la República (PGR) por parte del piloto Affe Gutiérrez, esposo de la comunicadora Sarah Pepén. Él está solicitando la suma de 100 millones de pesos.

Gutiérrez explicó que, en ese tiempo se le acusó de dos casos de los cuales resultó ser inocente. Además de crearle, según dijo, un expediente con un testigo falso con lo que lograron que le cancelaran su licencia de piloto.

"La fiscalía de la provincia Santo Domingo se prestó para dañarme, me fabricaron un expediente con un testigo falso, le consiguieron botellas en el Estado a los testigos en mi contra y la querellante", aseguró el esposo de la expresentadora de Zona 5.

Y continuó: "Consiguieron que me cancelaran mi licencia de piloto, me cancelaron de la Policía Nacional, me condenaron 2 veces a 30 años, me intentaron asesinar en la cárcel, me privaron de estar presente en el nacimiento de mi primogénita y nunca más puede conseguir un empleo en el área de la aviación porque aún y ya estando descargado me mantienen fichado".

Como publica el portal LuminariasTV, con esta demanda, además de limpiar su nombre Affe busca que "nunca jamás se cometa el abuso que conmigo se cometió".

Affe Gutiérrez fue acusado por dos casos; uno de asociación de malhechores, asesinato y secuestro en la provincia Santo Domingo y otro de golpes y heridas en el Distrito Nacional, en dos jurisdicciones diferentes, por la misma querellante y que mucho tiempo después se demostró que fue inocente de todos los hechos que se le imputaban.