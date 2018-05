La respuesta del autor del libro sobre el grupo Aventura

SANTO DOMINGO. Luego de las declaraciones de los cantantes Romeo y Henry Santos, ex integrantes del afamado grupo Aventura, de que no fueron consultados para la elaboración de este escrito, Diario Libre consultó al periodista Máximo Jiménez, autor del material, quien lamentó no haber contado con las opiniones de los músicos.

“Entiendo la desilusión de Henry y Romeo Santos porque el libro no incluyera entrevistas con ninguno de ellos. Eso también me decepcionó muchísimo, porque sus opiniones enriquecerían de manera significa la obra”, aseguró Jiménez.

Detalló que una próxima edición le gustaría contar con la colaboración de los intérpretes de bachata.

“Ambos, que son los que llevan en los últimos años una agenda más activa en la música, siguen trabajando en sus respectivas carreras con bastante éxito y guardamos la esperanza que para la segunda edición –que ya estamos trabajando– podamos sentarnos y conocer su parecer sobre los aportes y los éxitos del fenómeno Aventura”, adelantó.

Sobre si ha hablado con los artistas tras la publicación del libro, argumentó: “Con Henry hemos hablado de manera directa y quedamos pendientes de reunirnos cuando esto sea posible en el futuro a mediano plazo. Pronto estaremos por Estados Unidos y será una oportunidad para entrevistarnos con Lenny y Max”.

También dijo que este es un libro para quienes les interesen conocer un poco más del surgimiento de este fenómeno musical. “’La gran Aventura de la bachata urbana’ recrea de manera puntual cómo estos cuatro jóvenes, talentosos y con visión, lograron colocar la bachata en los primeros escenarios del mundo. La obra está disponible y es importante que el lector interesado en conocer de primera mano su trayectoria aproveche para leerlo”, concluyó.

Tanto Romeo Santos como Henry Santos declararon recientemente que no fueron consultados para la elaboración del libro y lamentaron que no se haya consultado a la fuente directa. “A mí no me preguntaron. Realmente no te podrías decir algo positivo o negativo porque realmente no conozco la intención del que escribió el libro”, dijo Romeo a Primer Impacto.

Agregó que entiende a su primo Henry, pues estima que se debió consultar a los ex integrantes para por lo menos corroborar las informaciones.

Por su parte Henry le molestó que Jiménez haya utilizado un audiovisual, en donde él motivaba a la lectura del libro, alegando que fue en cierto modo engañado por Jiménez, pues entendía que el libro se refería a los aportes de la bachata urbana en general y no exclusivamente de la historia del grupo Aventura.

El libro La Gran Aventura de la bachata urbana está a la venta en las principales librerías del país y en plataformas digitales como Amazon.