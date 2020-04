$!Las transmisiones en vivo y su real rentabilidad

Si se abusa de esta herramienta, como está pasando, Argüello afirma que el mercado eliminará lo que sobra. “Va a pasar que la gente se va a cansar de hacer los lives porque no van a ver un retorno de interacción, tráfico y mucho menos dinero. También puede que el mercado se autorregule, por la ley de oferta y demanda. Entonces la demanda dirá que los lives de fulano de tal no son interesantes y simplemente no los sigo. Los lives pasarán”.

El especialista también pone de ejemplo a René Pérez, Residente, quien durante la pandemia se ha dedicado a hacer lives con líderes políticos, un contenido diferente a su propuesta musical, pero que lo posiciona como una figura con conciencia social. “Aunque él no está generando ni un peso, su marca está ganando muchísimo valor. Cuando una marca quiera utilizarlo como imagen de una campaña, ahora no será lo mismo”.

Fenómeno del momento

Todos en la ola

Ahora mismo todo el mundo se puede montar en la ola, sin embargo, el que no tenía una plataforma debidamente diseñada no verá los frutos de manera instantánea. Y es que no todos llegaran a la orilla de la playa juntos. “La figura que no tenía su plataforma al día y monetizada, y empieza a hacerlo ahora, ha perdido tiempo y no verá frutos inmediatos. Pero el que tenía su plataforma, que no es solo una cuenta de Instagram, sino su canal de YouTube, su sitios web, y en el caso de artistas su cuenta de Apple Music y Spotify, pueden tener más royalty (regalías) si hacen un buen trabajo”, señala Díaz.

Los que están ganando dinero son los que ya estaban generando dinero. “Los que tiene que entender mucha gente es que si no te subiste a la parte digital antes de la cuarentena, ahora es un buen momento para hacerlo, pero no puedes esperar monetizar inmediatamente. A menos que tu tengas un verdadero power off line y lo hayas tenido que migrar online y la gente te siga de verdad. Siempre ha sido un proceso, la parte mercadológica digital es un proceso para luego convertir esa confianza en un negocio. La gente que cree que es fácil ganar dinero necesita un poco más de asesoría”, concluye Argüello.