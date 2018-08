Luces y vanidades de la farándula

Miss España trans se defiende: “Soy una mujer, que me digan gay es un insulto”

El furor del verano ha hecho que varias famosas compartan en sus redes sociales fotos en sexys bikinis, mostrando que además de talentosas ellas cuidan muy bien sus figuras. Y esta vez Gloria Trevi no quiso quedarse atrás, y compartió una bella fotografía en su cuenta de Instagram, en la que no solo luce guapísima en un bañador color cereza, sino que parece una jovencita. “Verano. Que me duela. Día cálido”, comentó la intérprete de “Cinco minutos” en la red social.