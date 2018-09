Mariano Lantigua: “Los eruditos de la radio se encargan de pegar o desaparecer al que ellos quieran”

Santo Domingo. La agrupación Aljadaqui se presentó recientemente en Hard Rock Café y allí compartieron los temas que catapultaron la banda que lidera Mariano Lantigua desde hace más de dos décadas.

“No me podrás olvidar”, es la nueva balada pop que están promocionando en las plataformas digitales y forma parte del próximo álbum que deberán lanzar al mercado en una fecha oportuna.

“Esta canción de Chris Hierro es como la bandera del álbum en el que pretendemos recopilar nuestros temas de temporada. Este trabajo de Chris, un artista que trabaja con Alejandro Sanz, Obie Bermúdez, entre otras bandas le quedó muy bien. Una canción que nos devuelve a nuestros orígenes lo cual agradecemos mucho. Se parece mucho a Se me va la vida o Si piensas volver”, indicó al referir que las letras y la música se parece mucho a la esencia de Aljadaqui.

La composición mezcla el pop con el rock, pero a guitarra. Un estilo poco a poco ha comenzado a conectarlo con sus seguidores, así como con una generación nueva.

Lantigua no le tema a seguir trabajando en medio de la propuesta musicales urbanas que dominan el mercado. Por eso afirmó sin titubeos que la música que hacen está dirigida a un público que le gusta lo que siempre han hecho. “Nosotros estamos siempre haciendo presentaciones y la respuesta de la gente es positiva. La música de Aljadaqui es para el que le gusta lo que hacemos, nuestra balanza nunca se ha inclinado por el lado fácil de la vulgaridad, pienso que hay una gran cantidad de público que está haciendo balada pop, los ejemplos sobran porque eso siempre está de moda”.

Una alternativa a la radio

De no existir las plataformas digitales el mercadeo de los artistas habría sido más traumático en esta época. Por eso Mariano Lantigua no lo ha desaprovechado. “En los últimos siete años nosotros nos hemos enfocado en trabajar en las redes sociales, no hemos actuado en televisión y gracias a Dios nos mantenemos realizando muchas actividades. Ahora nos estamos preparando para agotar una gira artística por Estados Unidos y eso se ha dado gracias a los resultados que se han logrado en la web. Tenemos una fanaticada que está muy activa con nosotros y a cada momento estamos compartiendo nuestros contenidos”, indicó.

Mariano deploró que programadores y propietarios de emisoras le brinden poco respaldo a las propuestas musicales de baladistas pop. “Los eruditos de la radio se encargan de pegar o desaparecer al que ellos quieran, no le importa lo que ha representado a un artista un determinado trabajo, simplemente no lo ponen. Por esas razones usamos todas las herramientas de la Internet para mantener la comunicación directa con el público”.

Para la difusión de temas es preciso que los promotores de los artistas inviertan cuantiosos recursos para que los discos entran a determinada programación radial. “Algunos pagan y no los suenan lo que es peor. Cuando volvimos al país en el 2010 no quisimos formar parte de eso y desde esa fecha no nos sueñan. Las de aquí no caben, sino lo que envían las disqueras, sin embargo, eso no me ha detenido porque soy una persona que trabaja al margen de la vorágine. Lamento mucho que algunos jóvenes no tengan la oportunidad, incluso urbanos que tienen letras limpias, seguiré apostando al arte e invito a los muchachos para que no se rindan”.

Conciertos

En los próximos días alista una gira de presentaciones que los llevará a quince ciudades del país para actuar en bares. “Estaremos anunciando las fechas oportunamente, pero también estamos trabajando con un grupo de artistas merengueros que se dará a conocer dentro de poco”.

En los conciertos no faltarán los temas con los que se han dado a conocer, así como las nuevas propuestas musicales. “Es importante que nuestros seguidores estén pendiente a nuestro canal de Youtube Aljadaquioficial en donde estaremos haciendo concierto para nuestro público en vivo. Son siete proyectos que serán difundidos a través de esa plataforma, pero que serán filmados en un lugar al que convocaremos a nuestros seguidores”, puntualizó.