Marisela: “No se puede vivir la vida cuando te están torturando”

La artista consideró que República Dominicana le dio su apoyo cuando debutó profesionalmente en la década de los 90. “Tengo muchos deseos de estar allí porque me dieron cariño. La República Dominicana estuvo ahí, saber que todavía cantan mis temas clásicos y mis nuevos trabajos me emociona. Estoy muy agradecida de eso”.

Característica del show

La mujer en la sociedad

Para la compositora e intérprete, la integración de la mujer a la producción ha sido vital para el desarrollo. “La independencia de la mujer se ha dejado sentir de manera positiva. Es historia que una mujer tenga que quedarse en su casa mientras el hombre trabaja. Hoy las mujeres ocupan puestos claves y eso es excelente”.

Marisela también se refirió a la violencia contra la mujer, la que rechazó de inmediato. Lamentó que un hombre le pegue a una mujer y sugirió la separación antes de una dama sea agredida.

“La mujer no se debe vejar. No se puede vivir la vida cuando te están torturando. La mujer tiene que ser fuerte y no necesita a un hombre que le maltrate, estoy contra la violencia. Las mujeres no deben tener miedo, si tienen que dejarlo, pues que lo hagan, pero no permitan que las agredan”, reflexionó la artista.