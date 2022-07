Memes para celebrar a los padres en su día

Se acerca el Día de los Padres y mientras la mayoría de las personas se concentran en las diligencias relacionadas a esta celebración, como comprar regalos o hacer reservaciones en restaurantes, otros se han dedicado a felicitar a papá de una forma muy especial: creando memes para burlarse de ellos. Mientras más se acerca el día de papá, más se llenan las redes sociales de memes dedicados a burlarse de cada detalle del Día de los Padres y aquí hemos recopilado algunos de ellos.

Un papá campeón

Aquí tenemos una imagen de las películas de Rocky con ese personaje viviendo la realidad de muchos padres y un texto que dice: “Cuando tú mismo te festejas el día de los padres”.

No es una competencia, pero…

Este meme utiliza una deliciosa cena y una alternativa menos llamativa para resaltar la forma en que, por lo menos desde el punto de vista de varias personas, se le da más importancia al día de mamá que al de papá.

Felicitando con un clásico de la televisión

En este meme se utiliza una imagen y un chiste de “Dinosaurios”, una popular serie de televisión de la década de los 90, para felicitar a papá.

Sarcasmo, dulce sarcasmo

Esta imagen de “Willy Wonka y la fábrica de chocolate” (1971) ha sido la base de una innumerable cantidad de memes, pero en este caso se utiliza para el Día de los Padres con el mensaje: “Así que escribiste 'Feliz Día del Padre' en Facebook… Dime qué se siente que tu papá no tenga Facebook ni la más mínima idea de que lo felicitaste…”.

Un chiste simple y directo

En el caso de este meme no tenemos una imagen y no hace falta porque el chiste está en el texto que dice: “Si tu esposa te busca pelea en estos días no le hagas caso, se quiere ahorrar tu regalo del Día del Padre”.

¿Confirmado?

Este es otro meme que no depende de una imagen, sino de un texto que hace una simple pregunta: “¿Han sabido algo? Sobre el Día de los Padres, ¿va o no va?”.

Y la respuesta es…

No fue necesario esperar la respuesta del meme anterior porque aquí aparece otro que dice: “Vi gente comprando medias y calzoncillos, ¡parece que el Día de los Padres va…!”.

Pobre papá

En este sarcástico meme vemos la imagen de una tienda vacía acompañada por un texto que dice: “Desde hoy se pueden ver las tiendas abarrotadas de mujeres comprando los regalos para el Día de los Padres”.

Eso tiene sentido…

En esta imagen se ven a dos amigos hablando sobre la posibilidad de recibir regalos en el día de los padres. “Oiga compadres, ¿y a usted qué le van a regalar este Día del Padre?”, pregunta el primero y el otro responde diciendo: “Yo creo que nada, no me han pedido dinero”.

Una agradable sorpresa

Y finalmente en este meme tenemos la imagen de un hombre que da la impresión de estar agradecido, pero el texto dice: “Tu papá recibiendo su regalo con el dinero que le pediste”.