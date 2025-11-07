Donatella Versace visita la República Dominicana

Donatella Versace visita el país como jurado de los Latin American Fashion Awards. ( FUENTE EXTERNA )

La reconocida diseñadora de moda y empresaria Donatella Versace se encuentra de visita en la República Dominicana. El ícono de la firma Versace se aloja en Casa de Campo y es una de las celebridades presentes en los Latin American Fashion Awards.

Ella es la presidenta del jurado de la segunda edición del evento de moda que se desarrolla desde este 6 al 9 de noviembre de 2025.

Donatella compartió una fotografía con un conjunto de chaqueta y pantalón rosa de la firma creada por su hermano, el fenecido Gianni Versace, en uno de los lugares donde se hospeda con el mar de fondo.

"¡Hola a todos! Estoy emocionadísima de estar en la República Dominicana para los Premios de la Moda Latinoamericana. ¡Nos vemos allí! (@dualipa, ¡ayúdame con mi español, por favor!), escribió Donatella.

"Hola, reina", la única e inigualable", "Disfruta nuestro país", "Bienvenida a RD", "Luces impresionante Donatella", han sido parte de los cientos de comentarios que ha recibido la publicación que suma más de 34 mil likes.

En otra publicación, destacó la creatividad latinoamericana como parte de las actividades de Latin American Fashion Awards que incluyen charlas y presentación de colecciones.

"Me inspira el fascinante trabajo y la creatividad que veo en los Premios de la Moda Latinoamericana. Es un honor ser la Presidenta del Jurado Internacional @latinamericanfashionawards", comentó la empresaria.

La decisión de Versace de encabezar el jurado en territorio dominicano es una declaración de respeto y admiración hacia el talento latino. "Siempre he apoyado a las futuras generaciones de talentos. Hoy más que nunca es fundamental motivar e inspirar a nuestra comunidad creativa global, y es un honor para mí ser presidenta de los Latin American Fashion Awards", expresó previamente Donatella Versace.

Jurado internacional

Durante su estadía, Donatella Versace presidirá un jurado conformado por grandes figuras internacionales como Nina García, directora en jefe de ELLE US; Anna dello Russo, ícono de estilo; Steven Kolb, presidente del CFDA; Carlo Capasa, presidente de la Camera Nazionale della Moda Italiana; Karla Martínez de Salas, de Vogue México y Latinoamérica.

En este evento, diseñadores, creativos y referentes de la industria se reunirán para celebrar el talento latino y su influencia en el panorama global.

Legado Versace

Donatella asumió la dirección de la casa italiana en 1997, tras el asesinato de su hermano, Gianni Versace. Desde entonces forjó una trayectoria llena de logros para la industria de la moda a nivel mundial imponiendo el lujo y la feminidad.

Ha vestido a figuras de la talla de Jennifer López, Kim Kardashian, Victoria Beckham, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kate Moss, Mariah Carey hasta la recordada princesa Diana.

En 2025, tras 28 años al frente de la firma, pasó al rol de Chief Brand Ambassador, pero continúa representando el legado Versace.